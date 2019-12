Què fer aquest diumenge a les comarques de Girona - Les millors propostes

'Soñando el carnaval de los animales' al Teatre Municipal de Girona

11 músics interpretant Debussy i Saint-Saëns per una companyia amb Premi Nacional de Teatre. Un espectacle per a nens i nenes a partir de 3 anys al Teatre Municipal de Girona. Representacions a les 12 h i a les 18 h. A partir del Preludi a la migdiada d'un faune de Debussy i El carnaval dels animals de Camille Saint-Saëns, la companyia de titelles Etcétera ha imaginat un espectacular muntatgeple d'humor i poesia, format per lleons, tortugues, cignes i un dinosaure que envaeix l'escenari, que ens convidaran a somiar desperts.

Handmade Festival al Palau de Fires de Girona

La primera edició del festival Handmade Christmas de Girona se celebra al Palau de Fires de Girona. Es tracta d'una fira de manualitats nadalenca i familiar enfocada en despertar la imaginació i la creativitat de nens i adults. Durant tres dies hi haurà més de 200 tallers i una setantena d'expositors, amb espais destinats al bricolatge, la costura, el lettering, la decoració, la cuina i la música.

Inauguració del tradicional pessebre de Can Roseta a Cartellà

Concert de The Campbell Brothers a l'Auditori de Girona The Campbell Brothers ofereixen a les set el seu primer concert a l'Auditori de Girona. Liderada per l'eminent Chuck Campbell, aquesta germandat s'ha convertit en tota una institució als Estats Units gràcies a la seva capacitat d'introduir nous sons al repertori de les esglésies pentecostals i emular els vells laments del blues. Aquesta tarda a les cinc s'inaugura el tradicional pessebre de Can Roseta de Remei Mulleras. La cita celebra el vintè aniversari i ha previst un pregó a càrrec de Neus Vila, professional del turisme i la comunicació; una cantada de nadales amb la Coral de Sant Gregori i una xocolatada.

Fira de la Puríssima a Camprodon

La Fira de la Puríssima de Camprodon planteja activitats de tota mena i per a tots els públics amb la voluntat que vilatans i visitants aprofitin el pont amb el màxim d'ofertes lúdiques i culturals, ja siguin esports, degustacions, artesania i decoració amb temàtica de Nadal i altres activitats d'entreteniment.



Fira de l'Avet d'Espinelves

La 39 edició de la Fira de l'Avet d'Espinelves és una de les més tradicionals del calendari nadalenc del país. En total, hi ha prop d'un centenar de parades, nou de les quals seran d'avets. L'alcalde, Joan Manel Claveria, ha explicat que el certamen preveu rebre la visita d'entre 60.000 i 90.000 visitants, i la intenció és vendre uns 4.000 exemplars, una xifra similar a la d'anys anteriors.



Festival Veus a Olot

El Festival Veus d'Olot celebra la quarta edició des de dijous i fins diumenge, 8 de desembre, amb una programació que inclou disset propostes, de les quals onze són de grups vocals professionals. El festival es dirigeix a un públic format per membres integrants de grups vocals i corals amateurs, semiprofessionals i professionals que vulguin aprendre amb professors de renom, compartir experiències amb altres cors i grups vocals d'arreu del món.



Tercera fira del Playmobil a Begur

Fins al 8 de desembre, Begur acollirà una edició molt especial de la Fira de Playmobil, amb un homenatge al mil·lenari del castell begurenc. Entre altres activitats, hi ha previstes mostres, sessions de cinema, concursos i activitats infantils amb les icòniques figures de joguina com a grans protagonistes.



Fira d'Hivern a Porqueres



- A les 10 del matí, al pavelló, XXIV Cursa popular de Porqueres.

- A les 10 del matí, a la plaça Major, Fira del Petit Mercader i recollida de joguines per Caritas.

- A 2/4 de 10 del matí, a la plaça Major, xocolatada popular.

- A les 10 del matí, a la Plaça del Castell i plaça de les Voltes, inici del mercat.

- A les 11 del matí, taller «Posem cara al Tió».

- De les 10 del matí a la 1 del migdia, Marató de Nadales fotogràfiques amb Barnosell Fotografia.

- A les 12 del migdia, Cantada itinerant de Nadales.

- A les 4 de la tarda, Contacontes amb «El tió dormilega», a càrrec d'Elena Bellaster de Piruleta Contes.

- A les 5 de la tarda, taller «Fes el bastó de cagar el tió» a càrrec d'IdeHant.

- A les 6 de la tarda, rifa solidària.

- A 2/4 de 7 de la tarda, actuació de la Coral Gospel d'Aro.

Durant tot el dia, a Peratallada hi haurà un merecat de Nadal solidari amb la Marató de TV3.