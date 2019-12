«Explorar amb les nadales populars no està renyit amb voler sortir i arribar a nous llocs»

Judit i Meritxell Neddermann publiquen Present (Satélite K), un disc de versions de nadales populars catalanes amb què uneixen tradició familiar i noves sonoritats, i que aquest dissabte presentaran en directe al teatre del Centre de Sant Joan de les Abadesses, a partir de les 9 de la nit i abans d'acabar l'any, el dia 30 d'aquest mateix mes, ho faran al PGA Catalunya de Caldes de Malavella.

És el primer àlbum que fan juntes, abans de treure el quart disc, en el cas de la Judit, i el primer, en el cas de la Meritxell. Amb una confiança cega tan musicalment com personal, les dues germanes viuen moments de canvis, una per emprendre la seva carrera en solitari, i l'altra per llançar-se a la primavera a fer un disc gairebé tot en castellà amb la voluntat de fer gires «per tot arreu». Per això, Judit Nedderman assegura que fer un àlbum amb nadales catalanes «no està renyit» amb voler «arribar a nous llocs».

«Soc la catalana que explora amb les nadales d'aquí i alhora molt intrèpida i amb ganes de sortir i fer gires per tot arreu si puc», assenyala la cantant de Nua. El seu quart disc, que publicarà a l'abril, serà gairebé tot en castellà, enfocat a sortir de Catalunya després de l'impuls que li ha donat la col·laboració amb Alejandro Sanz en la cançó Este segundo.

La cantautora de Vilassar de Mar ha notat que aquest any el seu prestigi creixia, però assegura estar «igual de preocupada o inspirada» amb el que significa ser músic. «Per mi és estar en recerca constant, intentar ser millor cantant, intentar fer cada vegada millor música», apunta Neddermann. Tot i així, creu que ha crescut molt de cara enfora com a artista, i a més d'atraure molta més gent als concerts aquest estiu, l'ha fitxada l'oficina de management d'Alejandro Sanz. «Això em donarà una projecció molt més àmplia», remarca la música.



Un projecte familiar

Abans d'encetar el nou any, però, Nedderman s'ha embarcat en un nou projecte amb la seva germana, cantant i pianista de diverses bandes i amb formació a l'escola de música de Berklee (Boston). El desembre congelat, El noi de la mare, Pastorets de la muntanya o Santa nit són algunes de les vuit nadales que versionen les germanes. «Vam començar a tocar les nadales a piano i veu que és com sempre ho hem fet a casa per Nadal, i a partir dels arranjaments que ens van sortir a duet vam començar a afegir elements», com el contrabaix, percussió o cors, per acabar fent un disc «bastant tranquil».

Set són nadales en català, amb col·laboracions d'artistes com Ferran Savall, Mû Mbana i Aleix Tobias, i una cançó originària de Veneçuela, juntament amb les germanes Ahyvin i Ahylin Bruno. El resultat ha estat una combinació de música tradicional però amb influència de la música jazz o clàssica, noves sonoritats que no havien «previst» però que en ajuntar-se els han inspirat. «Ha estat molt fluid», diuen a l'uníson les Neddermann.

«Creiem que ajuntant-nos i gravant estàvem aportant com nosaltres vivim aquesta música», reflexiona sobre la originalitat de versionar nadales. Els va colpir especialment El prec de Nadal, un poema de Salvador Espriu que han musicat, i El petit vailet, que cantaven per Sant Esteve amb la seva besàvia de 100 anys. «Ho hem fet per fer un homenatge a allò ancestral», asseguren. I ho han fet amb una connexió especial, entre elles i amb les notes musicals. «Vam plorar molt fent el disc», confessen.