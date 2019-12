L'oli novell de l'Empordà ja ha arribat

Si el setembre passat arribava el nou vi de l'Empordà ara és el torn de l'oli. Els trulls empordanesos l'estrenen després d'una collita que estarà aquesta temporada una mica per sota del que és habitualment però l'or líquid de les cuines -com es coneix en moltes ocasions l'oli- continuarà essent d'una gran qualitat. Tot i un lleuger descens de la collita s'espera que sigui un oli de grans condicions i amb un aspecte una mica més verd que en anteriors temporades.

Fa uns dies es va fer al centre de Figueres la presentació oficial del nou oli provinent de la DO Oli de l'Empordà. La comunió entre aquest ingredient i el territori és molt important i la prova és que el col·lectiu gastronòmic de La Cuina del Vent -que precisament ara està d'aniversari i fa 15 anys- va apadrinar l'acte. A més, el compromís es trasllada també a les taules i durant aquesta segona quinzena del mes de desembre a cada taula dels restaurants que integren el col·lectiu hi haurà una mostra del nou vi perquè es pugui tastar. En concret, els restaurants i establiments adherits a la campanya són: Empòrium, Amiel & Molins, Reina de Port-Lligat, Voramar, Els Pescadors, Rom, Falconera, Durant Hotel & Restaurant, El Molí, Antaviana, Castell de Peralada Restuarant, La Cuina d'en Norat de l'hotel Terraza de Roses i Can Jeroni. Tots els comensals podran degustar el nou oli provinent de les oliveres empordaneses.

Aquest nou oli ha sortit dels productors Empordàlia, Masetplana, Trull Ylla, Serraferran, Mas Auró i Celler Cooperatiu d'Espolla. Tots ells treballen sota el paraigua de la DO Oli de l'Empordà. A banda de la presentació feta a Figueres demà es presentarà la collita a la ciutat de Girona.

Concretament, la presentació es farà de les 10 del matí a les 2 de a tarda a l'exterior del mercat del Lleó. A banda del tast del gelat d'oli elaborat amb oli verge extra de l'Empordà pel reconegut gelater Hervé Covitto de Gelats Angelo. A més, a les 11 del matí tindrà lloc un concert d'havaneres amb Neus Mar acompanyada per Emilio Sánchez a la guitarra.

A banda, durant aquesta segona quinzena de mes l'oli nou empordanès es podrà trobar a les taules dels resturants de Girona Bon Fogons: Duc de l'Obac, Massana, Occi, Egg Castronomia, La Riera de Sant Martí Vell, El Celler de Can Roca, Àpats, Umai, Divinum i Pere Malagelada. El compromís dels productors d'oli va més enllà també de la pura producció i, per aquest motiu, faran una donació de cent litres al Banc dels Aliments de Girona.

Segons expliquen els seus promotors a la seva web, la Denominació d'Origen Protegida Oli de l'Empordà, creada el 2008, assegura la qualitat de l'oli d'oliva que es produeix a les dues comarques empordaneses i en alguns municipis del Pla de l'Estany i el Gironès. És una certificació impulsada pel Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya i avalada per l'esforç dels agricultors i les cooperatives.

Un dels aspectes que marca més la personalitat i el caràcter de l'oli empordanès és sens dubte la seva ubicació geogràfica i el paisatge que l'envolta. En aquest sentit, des de la DO Oli de l'Empordà s'assegura que la zona de cultiu es concentra en terrenys de sòls pobres: la serra de l'Albera i la serra de Rodes, al nord; el Montgrí i les Gavarres, al sud. Substrats muntanyosos que configuren una geologia característica, amb granits, pissarres i argiles. «La privilegiada ubicació geogràfica empordanesa, a cavall entre la mar Mediterrània i els Pirineus, fa que el clima combini hiverns suaus, estius no massa calorosos i la inevitable tramuntana. Tot plegat ajuda a configurar el marcat caràcter de l'oli de l'Empordà, segons consta a la seva web.

Sobre la collita d'aquest any Simon Casanovas, president de la DOP Oli de l'Empordà, preveu una collita per sota del que seria normal, d'entre un 10 a 15% inferior, i al voltant dels 500.000 quilos, segons explica ell mateix a la pàgina. L'oli d'oliva verge extra protegit amb la DOP Oli de l'Empordà s'elabora a partir d'oliveres inscrites en el registre corresponent de les varietats autòctones Argudell, Corivell, Llei de Cadaqués i la varietat tradicional Arbequina. Es considera com a varietats principals la varietat Argudell, que aporta la personalitat sensorial, i que hi és present en un percentatge mínim d'oli del 51% de la composició varietal.

Els seus productors destaquen que són olis que en boca presenten un sabor amarg de tipus mitjà, amb aromes que normalment recorden l'herba acabada de tallar i les nous; també poden aparèixer aromes de fruites exòtiques, fruites verdes o carxofa, així com presentar una sensació final d'ametlla. L'oli de l'Empordà és un producte amb 2.000 anys d'història i segons relaten els seus productors les primeres mostres d'olivera que s'han trobat a l'Empordà daten del final de l'edat del bronze.

No obstant, segons les dades trobades, van ser els grecs que van arribar a la costa empordanesa tant per Empúries com per Roses els que van començar el cultiu de l'olivera. L'oli va esdevenir llavors també un producte més de la gran activitat comercial que van demostrar tenir els grecs. La història ha constatat que posteriorment van ser els romans els que van prendre el relleu dels conreus i els monjos benedictins. I ara, tot aquell llegat es tradudeix en què hi ha una extensió de dues mil hectàrees d'oliveres a l'Empordà que produeixen aquesta joia indispensable de la nostra cuina mediterrània.