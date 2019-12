Els millors plans per gaudir del cap de setmana

Fira de nadal amb tallers i mostra d'oficis a Banyoles

La plaça Major de Banyoles acollirà aquest cap de setmana la 12a edició de la Fira de Nadal, amb noves activitats i propostes per a tots els públics. La programació de la fira inclourà també les activitats per recaptar fons per la Marató de TV3, que es faran diumenge al matí. La Fira de Nadal, que aquest any ha modificat el nom i ha afegit «Tallers i Mostra d'Oficis Artesans», inclourà 16 demostracions d'oficis artesans durant tot el cap de setmana com són els de sabater, teixidor, vidrier, cisteller o forjador i, com a novetat, s'hi afegirà el pintor. Pel que fa a la fira, comptarà amb la participació d'una quarantena d'artesans que oferiran els seus productes nadalencs. Durant tot el cap de setmana de la fira, s'oferiran demostracions de malabars, xanques o equilibri. També hi haurà un trencaclosques gegant i plafons de punteria.

Dani Nel·lo i companyia a Girona

Dissabte a les 20.30 h a la Sala de Cambra de l'Auditori

Després d'un any i mig de la gira de Dani Nel·lo y Los Saxofonistas Salvajes, el músic i compositor presenta la continuació d'aquesta aventura. Acompanyat d'alguns dels millors músics de rhythm and blues, jazz i rock'n'roll de l'escena estatal, reivindica el paper del saxo en la música popular, en la seva faceta més visceral i subversiva.

Circ «Plus haut!» de Baroloso a Olot

Teatre Principal Dissabte 14 H 17.30 h i 20.30 h

La companyia francesa Barolosolo torna a Olot per presentar Plus haut!, una proposta intimista però amb molt d'humor, inspirada en el circ poètic i màgic que Alexander Calder va construir als anys trenta del segle passat. Barolosolo han creat per a aquest espectacle tota una família de freaks imaginaris per jugar amb l'alçada ben a prop.

El nou desig de Mazoni a la Bisbal

Teatre Mundial, dissabte a les 22 h

Mazoni presenta el nou disc Desig imbècil, un retorn a l'energia i a la intensitat del rock. És el novè disc en la diversa carrera musical de l'artista empordanès, autor de temes ja clàssics com Eufòria, No tinc temps o A.I.LO.D.I.U. Jaume Pla és l'ànima d'un grup que completen Aleix Bou (bateria) i Miquel Sospedra (baix).

Fira de santa Llúcia a Sant Feliu de Pallerols

Divendres, dissabte i diumenge dissabte 14 i diumenge 15

Coincidint amb la proximitat de les festes de Nadal, Sant Feliu de Pallerols celebra aquest cap de setmana la seva tradicional fira de Santa Llúcia. Un esdeveniment per a tots els públics que inclou la Fira de Bestiar, el XXIII Tast Gastronòmic i la XXV Pedalada BTT. Hi haurà un munt d'activitats, concentrades sobretot el diumenge.

Fira de Nadal per a tots els públics a Sant Gregori

Diversos espais Dissabte 14 i diumenge 15

Sant Gregori celebra entre dissabte i diumenge una nova edició de la seva Fira de Nadal. Un esdeveniment en el qual els assistents podran passejar entre les parades d'artesania, comprar els regals més originals o participar en les moltes activitats per a tots els públics que s'han programat per als dos dies de la fira.



Pastorets de Sant Narcís

Centre Cívic Sant Narcís (Girona) Diumenge 15h

Un any més, arriben a Sant Narcís els tradicionals Els Pastorets. L'obra és una adaptació del text de Josep M. Folch i Torres feta per la companyia FaCom9Teatre i l'Associació de Veïns del barri de Sant Narcís i portada a escena per la mateixa companyia. Com sempre, amb molta ironia i grans dosis d'humor. L'obra també es podrà veure els dies 21 i 22 de desembre.



Jordi Rossy al Sunset

Sunset Jazz Club, dissabte 22.00 h

Jordi Rossy torna al Sunset aquest dissabte per presentar un nou projecte. La seva genial imaginació percudint el vibràfon s'acompanya per a l'ocasió de quatre músics més (guitarra, saxo alt, contrabaix i bateria), formant un quintet de luxe que arriba amb ganes de fer vibrar els amants del jazz i la música negra.

Música «black» per als més petits a Lloret

Teatre de Lloret de Mar Diumenge 15 H 10.30 h / 12.00 h

Les famílies podran gaudir d'un repertori de peces musicals que volen ser un viatge a la història de la música negra, des dels ritmes tribals africans i les cançons espirituals fins al funk i la música disco.