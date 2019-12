Nit de pau, nit de mort

El 1974 Bob Clark, un cineasta que acabaria essent més conegut per les seves comèdies (la saga Porky's) que no per les seves notables aportacions al cinema de terror, va aconseguir amb Navidades negras obtenir un dels primers grans èxits del gènere slasher. Plena de detalls perversos i amb una estructura molt efectiva, mostrava l'angoixant aventura d'un grup de noies d'una fraternitat que, abocades a haver de passar la nit de Nadal a la residència, descobrien que eren l'objectiu d'un assassí en sèrie. Estava rodada amb pocs recursos, però el carisma de les actrius i la configuració visual del psicòpata la tornava un exercici de suspens molt addictiu. L'any 2006 ja va ser objecte d'un remake firmat pels responsables de Destino final, que portaven la història a un molt discutible terreny sobrenatural i malmetien bona part de les possibilitats d'una posada al dia. Potser per això ara s'estrena encara una altra versió amb el títol Navidad sangrienta, que sembla més fidel a l'original i aprofita per donar a les protagonistes un aire més modern i apoderat. També s'ha treballat una nova iconografia per a l'assassí, segurament de cara a convertir-lo en demiürg d'una nova franquícia del gènere.

Dirigida per Sophia Takal, un jove talent que fins ara ha despuntat amb produccions independents com Green o Siempre amigas, Navidad sangrienta comença amb les protagonistes decidint que com que no poden anar a casa per Nadal i l'han de passar juntes, com a mínim aprofitaran per muntar la millor festa de la seva vida. Mentre enllesteixen els preparatius, una de les amigues desapareix sense deixar rastre, però la policia no fa cas de la denúncia perquè, diuen, sempre acaba resultant que la noia en qüestió ha preferit passar la nit en parella. Però quan arriba el 24 a la nit, ho entenen tot: un assassí emmascarat irromp a la residència i comença a matar tothom que es creua al seu pas. Amb una estètica que defuig el to habitual del slasher i un gir narratiu que juga a parodiar determinades convencions de la comèdia juvenil, la cinta compta amb un interessant repartiment encapçalat per Imogen Poots (una esplèndida actriu que no para de fer números per convertir-se en una estrella, però sense acabar de fer el salt), Lily Donoghue, Caleb Eberhardt, Brittany O'Grady, Aleyse Shannon, Ben Black i Cary Elwes.