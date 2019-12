Onze idees per sortir de casa aquest dissabte a les comarques gironines

Fira de nadal amb tallers i mostra d'oficis a la plaça major de Banyoles

Durant tot el dia

La plaça Major de Banyoles acollirà aquest cap de setmana la 12a edició de la Fira de Nadal, amb noves activitats i propostes per a tots els públics. La programació de la fira inclourà també les activitats per recaptar fons per la Marató de TV3, que es faran diumenge al matí. La Fira de Nadal, que aquest any ha modificat el nom i ha afegit «Tallers i Mostra d'Oficis Artesans», inclourà 16 demostracions d'oficis artesans durant tot el cap de setmana com són els de sabater, teixidor, vidrier, cisteller o forjador i, com a novetat, s'hi afegirà el pintor. Pel que fa a la fira, comptarà amb la participació d'una quarantena d'artesans que oferiran els seus productes nadalencs. Durant tot el cap de setmana de la fira, s'oferiran demostracions de malabars, xanques o equilibri. També hi haurà un trencaclosques gegant i plafons de punteria.

Fira de Nadal per a tots els públics a Sant Gregori

Durant tot el dia

Sant Gregori celebra entre dissabte i diumenge una nova edició de la seva Fira de Nadal. Un esdeveniment en el qual els assistents podran passejar entre les parades d'artesania, comprar els regals més originals o participar en les moltes activitats per a tots els públics que s'han programat per als dos dies de la fira.

Fira de santa Llúcia a Sant Feliu de Pallerols

Durant tot el dia

Coincidint amb la proximitat de les festes de Nadal, Sant Feliu de Pallerols celebra aquest cap de setmana la seva tradicional fira de Santa Llúcia. Un esdeveniment per a tots els públics que inclou la Fira de Bestiar, el XXIII Tast Gastronòmic i la XXV Pedalada BTT. Hi haurà un munt d'activitats, concentrades sobretot el diumenge.

El Pot Petit celebra el seu desè aniversari al Teatre Municipal El Jardí de Figueres

18 h

El Pot Petit continua amb la celebració del seu desè aniversari, presentant el seu exitós espectacle arreu del territori. En aquesta ocasió, els menuts de Figueres podran descobrir què hi ha dins el pot petit, on viuen la Jana, en Pau i la Melmelada Band. Una experiència inolvidable i única!

Dani Nel·lo i companyia a l'Auditori de Girona Girona

20.30 h

Després d'un any i mig de la gira de Dani Nel·lo y Los Saxofonistas Salvajes, el músic i compositor presenta la continuació d'aquesta aventura. Acompanyat d'alguns dels millors músics de rhythm and blues, jazz i rock'n'roll de l'escena estatal, reivindica el paper del saxo en la música popular, en la seva faceta més visceral i subversiva.

Circ «Plus haut!» de Baroloso al Teatre Principal d'Olot

17.30 h i 20.30 h

La companyia francesa Barolosolo torna a Olot per presentar Plus haut!, una proposta intimista però amb molt d'humor, inspirada en el circ poètic i màgic que Alexander Calder va construir als anys trenta del segle passat. Barolosolo han creat per a aquest espectacle tota una família de freaks imaginaris per jugar amb l'alçada ben a prop.

Presentació de l'Oli de l'Empordà a l'exterior del Mercat del Lleó de Girona

10 h

Durant tot el matí la DOP Oli de l'Empordà s'instal·larà a l'exterior del Mercat del Lleó un espai per donar a conèixer l'oli nou de l'Empordà. En aquest punt es podrà tastar i adquirir l'oli nou directament dels productors de la DOP. Els trulls de la DOP, com cada any, faran una donació de cent litres d'oli al Banc dels Aliments, que s'entregaran el dia 14 a la presentació de la collita a Girona. A més les persones que s'apropin a l'espai de la plaça Catalunya podran tastar el gelat amb oli d'oliva verge extra de la DOP Oli de l'Empordà que elabora el reconegut mestre gelater artesà Hervé Corvitto, de Gelats Angelo. Comptarà amb l'actuació musical de Neus Mar acompanyada per Emilio Sánchez a la guitarra, que interpretara diferents havaneres del seu repertori.

Jordi Rossy al Sunset Jazz Club de Girona

22 h

Jordi Rossy torna al Sunset aquest dissabte per presentar un nou projecte. La seva genial imaginació percudint el vibràfon s'acompanya per a l'ocasió de quatre músics més (guitarra, saxo alt, contrabaix i bateria), formant un quintet de luxe que arriba amb ganes de fer vibrar els amants del jazz i la música negra.

El nou desig de Mazoni al Teatre Mundial de La Bisbal d'Empordà

22 h

Mazoni presenta el nou disc Desig imbècil, un retorn a l'energia i a la intensitat del rock. És el novè disc en la diversa carrera musical de l'artista empordanès, autor de temes ja clàssics com Eufòria, No tinc temps o A.I.LO.D.I.U. Jaume Pla és l'ànima d'un grup que completen Aleix Bou (bateria) i Miquel Sospedra (baix).