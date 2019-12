Grup salvatge

Havia de passar. Com que Netflix se les ha arreglat per fitxar grans noms del cinema perquè rodin pel·lícules exclusives per a la plataforma, les cròniques sobre estrenes cinematogràfiques ja no es poden limitar al que arriba a les sales de projecció. Per això toca parlar una mica de 6 en la sombra, estrenada per Netflix el divendres passat i que ja s'està convertint en un dels grans títols d'aquest final d'any pel seu sentit de la diversió. No és gens estrany venint de Michael Bay, cineasta que genera fílies i fòbies en idèntica proporció però a qui no es pot negar una filosofia molt coherent: això seu va, sobretot, d'entretenir, i de portar el cinema d'acció a nivells mai vistos. Inversemblant? Absurd? Sovint excessiu i vulgar? Sí, també, però quan t'hi endinses, no t'enganya, i aquest film és en aquest sentit una de les seves millors obres. Es tracta d'una revetlla, d'uns focs artificials autoconscients perfectament dissenyats per a l'aplaudiment i la testosterona desbocada, rodat amb una enlluernadora concepció del pla i el muntatge. Si s'odia Bay, millor mantenir-se'n molt allunyat; si per contra s'és fan de la seva aposta per un cinema eixelebrat i passat de revolucions, és imperdible.

La trama, que és el menys important, gira al voltant d'un equip de mercenaris que es dediquen a fer operacions encobertes arreu del planeta per fer caure dictadors. No tenen nom, sinó número, i estan comandats per un multimilionari bocamoll que intenta evitar que el seu equip es deixi endur per les emocions. Entre els grans moments del film hi ha una persecució de cotxes per Florència on arrasen mitja ciutat, un assalt a Las Vegas digne de la saga Missió: Impossible i un clímax en un iot que conté algunes de les solucions visuals més astoradores del cinema d'acció recent.

Pur Bay, en definitiva, elaborat amb la complicitat d'un Ryan Reynolds a la seva salsa i un planter d'intèrprets molt eficient que inclou Mélanie Laurent, Adria Arjona, Ben Hardy (el Roger Taylor de Bohemian Rhapsody), Manuel García-Rulfo, Corey Hawkins i Dave Franco. La banda sonora original de 6 en la sombra és de Lorne Balfe, que ja va treballar amb el director a 13 horas: Los soldados secretos de Bengasi, tot i que el que veritablement crida l'atenció és l'ús de les cançons.