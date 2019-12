La millor angula del món surt del riu Ter

Un dels millors productes gastronòmics per als paladars més refinats és sens dubte l'angula. Els experts consideren que la millor del món es troba al riu Ter. En concret a la gola del Ter, a Torroella de Montgrí i al rec del Molí de Pals, dins del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Aquest producte tan selecte no té gaire secrets a l'hora de cuinar-se. Un dels secrets de l'angula del Baix Empordà és la seva pesca artesanal. I del riu al plat hi ha ben poc tros. Aquest és l'últim cap de setmana que es poden degustar els plats de la cinquena edició de les Jornades Gastronòmiques de l'Angula del Ter i del rec del Molí de Pals.