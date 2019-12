Tortura nadalenca

Hi ha excepcions però, des de fa uns quants anys, el model de sitcom amb riures enllaunats ha estat un encadenat de despropòsits, sobretot perquè el llenguatge televisiu ha evolucionat tant que ara resulten arcaiques. Amb tot, hi ha qui encara hi aposta, perquè encara aconsegueixen generar consums i audiència. Netflix, per exemple.

Pel que fa a sitcoms, Netflix té en emissió dos èxits inapel·lables: The Ranch, vehicle de lluïment per a Ashton Kutcher que resulta ofensiva de tan òbvia, i Madres forzosas, spin-off de Padres forzosos que redunda en la seva apologia de la unitat familiar. Per això no és gens estrany que la plataforma, a l'hora de confeccionar la seva (nodrida) oferta nadalenca, hagi apostat per un subproducte com Feliz Navidad y esas cosas, una sitcom d'estètica i recursos més propis dels anys 80 i 90 que no de la modernitat

Té tots els trets característics de les sèries de sobretaula: escenaris interiors tirant a rancis, diàlegs basats en equívocs força estúpids, secundaris que només semblen existir per a l'aplaudiment enllaunat i una pàtina moralista que arriba a desconcertar. Malgrat tot, no és difícil imaginar-se que acabarà essent una de les sèries més vistes del Nadal, per ambientació i, sobretot, perquè és previsible: compleix perfectament amb el que l'espectador espera d'ella, independentment de la seva falta de qualitat.

Feliz Navidad y esas cosas comença quan Matt arriba a Filadèlfia amb la seva promesa Kayla per conèixer els seus futurs sogres. No triga a descobrir que el pare de la noia, Don, és policia local i no està gens disposat a posar-li les coses fàcils. Don és un problema per a Matt, però no és l'únic, perquè els germans de Kayla estan tan o més sonats que el patriarca. A partir d'aquí, els vuit episodis de la primera temporada es basen, principalment, en els intents de Matt per caure bé al seu sogre, que en el fons és bon paio i té més esperit nadalenc del que aparenta. No és cap espòiler: es deixa clar als cinc minuts de sèrie.

El gran (i únic) al·licient de Feliz Navidad y esas cosas és el seu repartiment, format per Dennis Quaid (que es dedica a esprémer tots i cadascun dels seus tics habituals), Bridgit Mendler, Ashley Tisdale, Brent Morin, Elizabeth Ho, Hayes MacArthur, Luna Eleanor Hamilton i Siobhan Murphy. Per cert que la seva directora, Pamela Fryman, va ser autora de la majoria de capítols de Cómo conocí a vuestra madre. Es nota: els personatges d'ambdues sèries tenen unes dinàmiques pràcticament idèntiques.