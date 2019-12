Un desastre anunciat

Quan fa uns mesos es va presentar a la societat el tràiler de Cats, adaptació cinematogràfica del famós musical d'Andrew Lloyd Webber, el món va quedar bocabadat. Però no perquè el que prometia fos la repera, no: la idea de digitalitzar actors i actrius populars com si fossin gats amb forma humana va provocar la hilaritat col·lectiva, i un projecte que ja semblava inviable d'origen (el que funciona en teatre no té perquè funcionar en pantalla gran, i en aquest cas encara menys) prometia convertir-se en un dels despropòsits de la dècada. I així ha estat. No només perquè la crítica ha estat unànime en considerar-la una presa de pèl, sinó que els números de recaptació del seu primer cap de setmana als Estats Units van ser desoladors. Amb tot, veient les riallades involuntàries que provoca, no es pot descartar que s'acabi convertint en una pel·lícula de culte entre els amants de la brossa molt cara.

Cats preserva l'esquema argumental del seu referent: la trama se centra en una tribu de felins durant la nit de l'any en què escullen quin dels seus membres renaixerà per tenir una nova vida. A partir d'aquí, se succeeixen els números musicals amb la paradoxa que les virtuts de la partitura de Webber contrasta dolorosament amb el kitsch de les seves imatges: fa tota la pinta mirant-la que els seus responsables estaven molt convençuts de la tècnica digital que han utilitzat, però és que realment no s'aguanta per enlloc i l'efecte visual et treu de la història en tot moment. Dirigida per Tom Hooper, que ensopega estrepitosament després de rodar films tan premiats com El discurso del Rey, Els Miserables o La chica danesa, Cats compta amb Jennifer Hudson, Judi Dench, Francesca Hayward, Taylor Swift, James Corden, Idris Elba, Laurie Davidson, Rebel Wilson, Robert Fairchild i Ian McKellen. Amb tant talent reunit, assumint el desastre visual, el millor que es pot fer és comprar la banda sonora per poder-los escoltar sense traumes.