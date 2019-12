L'agent perfecte

Blue Sky Studios és la companyia que hi ha al darrere de la saga Ice Age, el perfecte exemple de com morir d'èxit: si bé els primers títols eren notables i estaven plens de solucions imaginatives (sobretot per les desventures de Scrat, la seva gran troballa), la insistència a fer-ne seqüeles va acabar degradant el material fins a extrems insospitats. En un nou intent de recuperar la credibilitat perduda, la companyia estrena ara Espías con disfraz, una cinta animada que servint-se de tècniques més pròpies de la competència (veient les imatges és impossible no pensar en el to de Dreamworks i en l'animació dels personatges de Los Increíbles) vol convertir-se en un dels títols més taquillers de les seves festes. El protagonista d'aquest relat d'acció és Lance Sterling, un espia internacional conegut per la seva solvència a l'hora de resoldre les missions més complexes. Un bon dia, Walter, el jove científic que treballa per a la seva agència, el fa servir de conillet d'índies per a un experiment que, assegura, ajudarà a tenir la tècnica de camuflatge més efectiva que mai ha existit. I resulta que té raó, perquè Lance es desperta convertit en un colom. Amb l'ajuda de Walter, especialista a encadenar desastres de tota mena, el protagonista haurà de buscar la manera de recuperar la forma humana mentre afronta l'enèsima missió per salvar el món.

A partir d'aquestes premisses, E spías con disfraz juga a parodiar el cinema clàssic d'espies sense renunciar a unes enlluernadores escenes d'acció que es miren de cara amb el dinamisme de Pixar. Els directors Troy Quane i Nick Bruno juguen també al factor iconoclasta (per moments, la trama sembla més un joc per identificar referències cinematogràfiques que no una història pròpiament dita) i treuen el màxim partit a un esplèndid repartiment de veus que inclou Will Smith, Rachel Brosnahan, Tom Holland, Rashida Jones i Karen Gillan, que encara té en cartellera la divertida segona part de Jumanji. La banda sonora ve firmada per Theodore Shapiro, compositor habitual del cinema de Ben Stiller i que també s'ha encarregat de la partitura d'una altra cinta animada amb pinta de triomfar comercialment: la de Trolls.