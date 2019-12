«Mujercitas»: Una història eterna

De Mujercitas n'hi ha hagut un bon grapat d'adaptacions, tot i que les més populars són les de George Cukor el 1933, la de Mervyn LeRoy del 1949 i la que van protagonitzar Winona Ryder i Claire Danes el 1994. Ara arriba una nova versió que aplega algunes de les grans veus femenines de l'actualitat i aposta per ser respectuosa amb el text per subratllar la seva indiscutible vigència.

Escrita per Louisa May Alcott, Mujercitas és un clam per la llibertat de decisió de les dones en un context històric que les anul·lava com a individus, però les seves trames continuen essent aplicables a la modernitat. D'alguna manera, llibres com aquest certifiquen que hi ha lluites que no acaben mai, i tornar-la a portar al cinema és un acte de justícia. No és estrany venint de la directora Greta Gerwig, que a Lady Bird ja va abordar alguns dels mateixos temes i va demostrar ser una de les grans hereves de l'esperit reivindicatiu d'Alcott.

La història se situa poc després de la Guerra de Successió i mostra un grup de germanes, les March, assolint la majoria d'edat i afrontant dilemes fonamentals.

Si bé algunes es resignen a acceptar el paper que la societat s'entossudeix a atorgar a les dones de l'època, d'altres, com Jo, no està disposada que li diguin el que ha de ser. Això li porta nombrosos problemes, sobretot amb l'home que aspira a casar-se amb ella, però al mateix temps s'erigeix en una inspiració per a les persones que més s'estima.

Mujercitas compta amb un esplèndid repartiment que inclou Saoirse Ronan, Emma Watson, Timothée Chalamet, Laura Dern, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Louis Garrel, Bob Odenkirk, Chris Cooper, Tracy Letts i Meryl Streep.

