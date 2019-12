Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

Varietat de quines arreu de la demarcació

Divendres 27, dissabte 28 i diumenge 29, a diverses hores

Una de les tradicions més arrelades al territori per Nadal són les quines, un joc semblant al Bingo on els premis són paneres o petits regals i que solen organitzar associacions de cada poble. Girona és un territori molt ric en aquests jocs. Aquest cap de setmana destaca la Quina nocturna de Bescanó (dissabte, 21.30 h) quan el pavelló d'esports s'omplirà novament per rebre la quina «més gran de Catalunya». L'esdeveniment comptarà novament amb molta festa i diversió, aquest cop a la nit, i oferirà molts lots de premis especials per a tots els gustos. També se celebrarà l'1 i el 6 de gener. Tot i això, la majoria es concentren diumenge. Aquest dia destaquen les de Llers, Palau-Savardera, Porqueres, Sarrià de Ter, Vilablareix i diferents barris de Girona, entre d'altres. Al nostre especial de Nadal trobaràs l'agenda amb totes les quines del cap de setmana.

El Gran Circ de Nadal al Pavelló de Fontajau de Girona

Divendres 27 a les 16.30 i 19.30 h. Dissabte 28 a les 12, 16.30 i 19.30 h. I diumenge 29 a les 11.30 i 17 h

Per sisè any consecutiu el Circ de Nadal de Girona s'ubica al pavelló de Fontajau, aquests dies, transformat en un teatre qualsevol del continent asiàtic. En aquesta edició hi participen una quarantena d'artistes repartits en dotze espectacles diferents amb l'objectiu de retre «homenatge a un dels circs més antics del món», el de les acrobàcies.

Parc Infantil «El mar dels nens» al Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro

Divendres 27, dissabte 28 i diumenge 29, a les 16 h

Adreçat a infants i joves de 2 a 14 anys, manté com a centre d'interès els elements del món marí, on tots els infants i joves són els grans protagonistes de les activitats, acompanyats per un equip de 20 educadors. L'accés al recinte també inclou un berenar saludable -una peça de fruita. L'entrada per als adults és gratuïta. Al nostre especial de Nadal trobaràs un recull d'activitats per fer amb nens aquestes festes.

Pessebre Vivent al Nucli històric de Castell d'Aro

Dissabte 28 i diumenge 29, 19 h

El Pessebre Vivent de Castell d'Aro es consolida com el degà de la modalitat a Catalunya i ja celebra la seva 61a edició –es va començar a escenificar l'any 1959. La representació s'estén pel nucli històric (declarat Bé Cultural d'Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya) i la vall de la Coma. Al nostre especial de Nadal podràs trobar la resta de pessebres vivents de les comarques de Girona.

Pessebre únic amb «mapping» a la Vila vella de Tossa de Mar

Dissabte 28 i diumenge 29, 18h

Tossa de Mar tindrà el primer pessebre vivent amb tecnologia mapping de Catalunya. L'espectacle, que celebrarà el 40è aniversari els dies 28 i 29 de desembre, casarà tradició i noves tecnologies amb l'objectiu d'oferir una experiència «impactant» i amb entrada gratuïta. El recorregut es concentrarà a la Vila vella i anirà acompanyat d'il·luminacions especials i nou espais escènics.

Lleuresport al Complex esportiu GEiEG Sant Narcís de Girona

Divendres 27, dissabte 28 i diumenge 29, durant tot el dia

El Lleuresport 2019-2020 és una edició especial, ja que el GEiEG celebra un doble aniversari: el centenari de l'entitat i la 35a edició del Parc Infantil de Nadal. Com cada any, s'hi ofereixen activitats lúdiques, d'aventura, esports, tallers i també espectacles. L'espai també és una àrea d'aprenentatge, amb ofertes educatives dinàmiques.

Pista de Gel al Palau Firal de Girona

Divendres 27, dissabte 28 i diumenge 29, durant tot el dia

La Pista de Gel de Girona és una de les pistes cobertes més grans de Catalunya, amb 800 m2, i el muntatge també compta amb un tobogan de 2,5 metres d'alçària, 27 metres de llargada i 3 carrils per baixar-hi amb trineu. Enguany també s'instal·laran quatre pantalles que retransmetran en directe les imatges dels patinadors.

Tribut a Dire Straits amb Brothers in Band a la Mirona de Salt

Divendres 27, 22.30 h

Reconeguda internacionalment com la millor banda homenatge a Dire Straits, Brothers in Band presenta a la Mirona el seu nou espectacle Alchemy dIRE sTRAITS ReLive, una ambiciosa i cuidada producció que ens traslladarà al mític directe que la banda anglesa va gravar en el Hammersmith Odeon de Londres el 1983.

Joan Isaac i Daniel Sesé presenten «Planetari» a la llibreria Calmot de Girona

Divendres 27, 12 h

Joan Isaac i Daniel Sesé presenten a les 12 a la llibreria Calmot de Girona el llibre Planetari, nascut d'una cançó del músic. A través de les imatges de Sesé i de la cançó de Joan Isaac, el llibre editat per Llibres del Segle transporta petits i grans a un viatge màgic pels planetes.

Mercedes Ganzedo i Gustavo Llull a l'Auditori de Girona

Divendres 27, 20.30 h

La soprano Mercedes Gancedo, guanyadora del premi El Primer Palau 2017, acompanyada per Gustavo Llull presenten La voix humana, una producció estrenada al festival LIFE Victoria 2019, una òpera de Francis Poulenc tant atípica com absolutament imprescindible. Serà a partir de les 20.30 a la Sala de Cambra de l'Auditori.

Els Pastorets dels Catòlics a Olot

Dissabte 28, 19 h

Adaptació en català de Santi Jou de la sarsuela olotina El nacimiento del salvador o la redención del esclavo, escrita el 1880 per Antoni Molins i Ignasi Rubió. Es tracta d'una versió més àgil, on es manté la síntesi de l'obra, amb una posada en escena actualitzada. Un narrador portarà el fil argumental de l'obra i anirà explicant les aventures dels protagonistes. Coneix tots els Pastorets que es representen aquests dies al nostre especial de Nadal

Abba The New Experience, un tribut a l'Auditori de Girona

Dissabte 28, 17 i 20.30 h

ABBA the new experience vol contribuir a difondre els èxits de la banda sueca amb un espectacle musical i escènic al nivell que el grup original mereix. L'espectacle de tribut té prevista una doble sessió a la sala Xavier Montsalvatge de l'Auditori de Girona: la primera a les 5 i la segona a les 8.30

Actuació de PROK a la sala La Mirona de Salt

Dissabte 28, 23 h

Adrián Pedrosa, més conegut com PROK, actua aquesta nit a la sala la Mirona. Des dels seus primerencs inicis, Prok desenvolupa un gran interès pel saber i la composició poètica. Un dels principals precursors del concepte de Rap Seriós, Rap Leal o Rap Conscient, presentarà el seu primer treball d'estudi en els pròxims mesos.

Concert de Nadal a l'Església de Santa Maria de Roses

Diumenge 29, 21 h

El concert serà un recull d'obres agrupades en set blocs de temàtica nadalenca que tindrà com a compositor central Josep Ollé i Sabaté. També s'interpretaran obres originals i arranjaments de Manuel Oltra, Salvador Mas, Ernest Cervera, Josep Vila i Casañas, Pier Luigi da Palestrina i Alfred Desenclos, entre d'altres.

La Girona Jazz Project Big Band posa ritme de swing al Nadal a l'Auditori de Girona

Diumenge 29, 19 h

La Girona Jazz Project Big Band es presenta en aquesta ocasió a l'auditori de Girona amb una proposta ideal per aquestes dates tan especials, un repertori de nadales amb arranjaments originals i d'altres clàssics del swing i del jazz en format big band. Serà a la sala de cambra a les 7 de la tarda.

«L'aventura d'avorrir-se» al Teatre Principal d'Olot

Diumenge 29, 17 h

El Teatre Principal d'Olot acull a les 5 L'aventura d'avorrir-se, d'Estaquirot Teatre. La protagonista és la Rita, una nena que tot i tenir moltes joguines, sempre s'avorreix i no sap jugar sola. Però un dia a casa de l'àvia, amb un simple aneguet de goma comença una aventura que la portarà a viatjar amb la imaginació.

Concert de nadales del barroc de Música Antiga de Girona a l'Auditori de la Mercè

Diumenge 29, 19 h

Música Antiga de Girona ofereix aquest vespre a les set a l'Auditori de la Mercè un concert de música barroca amb nadales provinents de l'arxiu de la Catedral de Girona. L'entrada és lliure i una hora abans del concert de Nadal s'oferirà una conferència introductòria als interessats.