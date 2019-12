El Ripollès des del cel

Diuen que, per afrontar la realitat, sempre és millor tocar de peus a terra. En aquest cas, però, no és així. La proposta d'aquesta setmana no preveu tocar de peus a terra fins al final de la ruta i es presenta com una aventura del tot emocionant dirigida als amants i els practicants del parapent. Per sentir-nos com un ocell damunt del Ripollès i descobrir indrets com Ogassa i Sant Joan de les Abadesses i el seu entorn des del cel.

Des de l'estiu passat aquests municipis disposen d'una autorització per poder practicar el parapent aprofitant que es tracta d'una zona amb un important desnivell, una circumstància bàsica per poder portar a terme aquest tipus de vol. La nova àrea està a la serra Cavallera i segons l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses les característiques d'aquesta zona «fan que sigui excel·lent per fer vols hike&fly, en què els pilots guanyen l'altura necessària per enlairar-se pujant a peu i carregant tots els elements a l'esquena».

Precisament, es destaca que si se surt des de Sant Joan el desnivell pot arribar a ser de 1.200 metres. Aquesta és una pràctica que es pot fer tot l'any. En aquest sentit, s'assegura que durant les estacions de «clima càlid es poden fer vols de distància gràcies a les condicions de la zona, tot i que a l'estiu els corrents tèrmics poden ser potents i requerir un pilotatge més tècnic. Els vols a l'hivern són generalment de baixada i no sempre permeten aterrar a Sant Joan de les Abadesses».

La zona per arribar a la pista per fer la sortida en parapent és de fàcil accés. Sobre els punts d'enlairament i aterratge des de l'ajuntament de Sant Joan de les Abadesses s'explica que hi ha diversos punts d'enlairament que es poden escollir segons les circumstàncies del dia i les condicions que es donin. «A alguns punts s'hi accedeix ràpidament des de la pista que surt d'Ogassa en direcció a Camprodon, i després agafant el trencant que duu al refugi Montserrat».

Un altre punt es troba situat a la zona de sota del puig Estela, a prop de 2.000 metres d'altitud. La zona d'aterratge oficial és a prop de l'alberg rural Ruta del Ferro, a més d'altres punts d'aterratge d'emergència, segons els promotors de l'iniciativa. A la web de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses es donen indicacions més precises amb les coordenades per arribar a aquesta zona. Fins i tot s'indica on hi ha lloc per deixar els vehicles. Precisament, en ser un espai protegit es fan una sèrie de recomanacions com ara deixar els cotxes estacionats en els llocs on no molestin a la resta ni malmetin tampoc la vegetació.

En el cas de fer un aterratge als camps d'emergència es recomana recollir ràpidament i no destorbar les labors ramaderes i es recorda que els pilots són responsables de la seva seguretat de valorar els seus coneixements i equips per decidir iniciar el vol. I en aquest mateix sentit s'afegeix que «tot i que la sol·licitud per volar l'ha feta un club privat, afecta tots els aficionats. L'autorització té una vigència d'un any i es tenen en compte les diferents espècies animals i l'entorn a l'hora de fer la valoració»

La nova àrea de parament de la serra Cavallera s'afegeix a la proposta d'oci que es fa des de Sant Joan de les Abadesses i és una excel·lent oportunitat per als practicants del parapent de descobrir aquest indret del Ripollès.