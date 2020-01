Cacera de bruixes

El cas d'Alfred Dreyfus es remunta a finals del segle XIX i va consistir en el procés judicial contra aquest jove oficial jueu per suposat espionatge. El judici, com la seva mateixa detenció, va estar ple d'irregularitats i si es va acabar duent-se a terme va ser per pur antisemitisme. El noi va acabar condemnat a cadena perpètua. S'ha abordat aquest cas real en d'altres ocasions, però el director Roman Polanski planteja ara una perspectiva diferent: mostrar la història des del punt de vista d'un dels acusadors de Dreyfus, el coronel Georges Picquart. Aquest militar de forts principis i poca empatia va liderar la unitat de contraespionatge que va acabar amb la detenció del presumpte culpable, però de mica en mica es va anar convencent que les coses no eren el que semblaven.

Per tant, l'autor de joies com El quimérico inquilino, El baile de los vampiros i La muerte y la doncella proposa aquí un suggestiu experiment: d'una banda, recrear amb rigor i aires de thriller un dels episodis més foscos de la història de França, i, de l'altra, plantejar una denúncia del sistema amb la qual vol establir alguns paral·lelismes amb la seva pròpia situació judicial i personal. Intenció, aquesta última, que li ha costat no poques crítiques per part dels que consideren que hauria de donar la cara davant la Justícia nord-americana.

El oficial y el espía pot semblar una pel·lícula allunyada del registre habitual del director, però no ho és en absolut: a banda que explora els racons més tèrbols de cada personatge i del seu context, aquest estil de cinema polític i ple de simbolismes del present l'ha estat conreant durant tota la seva filmografia. Presentada (amb controvèrsia) al darrer festival de Venècia, la pel·lícula compta amb un excel·lent planter d'intèrprets que encapçalen Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner, Grégory Gadebois, Hervé Pierre, Wladimir Yordanoff, Eric Ruf, Mathieu Amalric, Laurent Stocker i Vincent Pérez. Atenció a la banda sonora original d'Alexandre Desplat, en una nova demostració que l'autor de La forma del agua i la recent Mujercitas és un dels millors compositors de l'actualitat.