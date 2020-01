La casa encantada

Una de les principals responsables de la febrada de terror oriental que vam tenir a principis de mil·lenni va ser The Grudge, film japonès de 2002 firmat per Takashi Shimizu a partir del seu propi migmetratge i que donava aires nous al tradicional relat de cases encantades. El remake nord-americà només va trigar dos anys a estrenar-se, dirigit per ell mateix i protagonitzat per Sarah Michelle Gellar, que en aquell moment encara vivia del culte a Buffy, cazavampiros. Quinze anys després, s'estrena una nova versió, ara firmada per Nicolas Pesce, que busca establir els fonaments d'una nova franquícia i provar de modernitzar els seus plantejaments narratius. I si bé és cert que aquest nou remake resulta infinitament més sofisticat a l'hora de rodar atrocitats i fins i tot obrir nous fronts argumentals per a alguns personatges principals, acaba sent exactament el que era l'original: una successió d'ensurts més o menys afortunats en què al final no es tracta de veure qui sobreviu (sobretot perquè els protagonistes mai t'acaben d'importar del tot) sinó de quina manera més creativa es mor. Amb tot, si no se li demanen miracles, aquest revival del terror japonès es fa francament entretingut durant els seus 90 minuts. Escrita pel mateix Nicolas Pesce i produïda per Sam Raimi, que ja va ser un dels principals artífexs del remake de 2004, La maldición destaca per uns notables efectes visuals i, singularment, pel seu repartiment, que compta amb noms de contrastada solvència com els de Demian Bichir, Tara Westwood, John Cho, Andrea Riseborough, Betty Gilpin, William Sadler, Jacki Weaver, Frankie Faison, Junko Bailey, David Lawrence Brown i Lin Shaye. El paper de Shaye, per cert, fa unes quantes picades d'ullet a Elise Rainier, la mèdium que interpreta a la saga Insidious. L'argument? El de 2002 i 2004: un fantasma venjatiu s'ha apropiat d'una casa i fa que tota persona que hi entri acabi morint. Quan alguns dels protagonistes s'adonen del patró, provaran de trobar la manera de fugir de la maledicció.