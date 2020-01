Lágrimas de Sangre: «L'acusació de violació no va afectar la gira de concerts»

Lágrimas de Sangre és una de les bandes de rap més aclamades de l'actualitat. El 2017 es va difondre una denúncia per agressió sexual contra un dels membres del grup. Malgrat aquesta etapa complicada, el cantant Still Ill assegura que l'acusació de violació «no ha afectat la gira» del seu últim disc. En els últims anys la banda ha participat en nombrosos festivals i ha esgotat les entrades en sales de concerts de tot Espanya. El febrer de 2019 entrava amb força amb el seu tercer disc, Vértigo, una aposta més reflexiva i íntima que suposa una nova etapa per al grup i que arribava quan semblava que la polèmica de la denúncia per agressió sexual s'estava dissipant.

Després de l'èxit de Viridarquia, LDS va presentar aquest nou treball, compost de 17 talls que compten amb una important quantitat de col·laboracions i que reflecteixen el desig de la banda de tornar al so més raper sense deixar de banda les pinzellades de reggae, rock i, fins i tot, algun ritme proper a la salsa que ja forma part de la identitat del grup.

En una entrevista amb Efe, Still Ill, un dels cantants de la banda, ha explicat que Vértigo és el seu tercer disc professional «i suposa un punt d'inflexió en la serietat del projecte, en la professionalitat que ja veníem assumint amb els últims treballs». Per Still Ill aquest últim disc presenta canvis notables respecte de l'anterior, ja que en l'àmbit musical el grup ha apostat per «recuperar el so més raper, una mica més dur dins del que és el nostre ventall de sons, ja que fem rap però sempre barregem amb altres estils».

Pel que fa a la lletres de Vértigo, el cantant subratlla que es van proposar «compondre lletres per fer un disc brutalment honest que reflectís la nostra manera de veure com ha crescut el projecte de Lágrimas de Sangre», i afegeix que, tot i ser una cosa molt habitual dins del món del rap, «nosaltres no havíem parlat mai de nosaltres mateixos i ens vam proposar fer-ho per primera vegada». Aquest treball compta amb col·laboracions amb altres artistes, com Adala, Autèntic home Llúdriga, Vito o EAM, tots ells amics de la banda que, tal com ha remarcat Still Ill, fan «que sigui molt més fàcil treballar i aconseguir millors resultats perquè s'impliquen més en el projecte que algú desconegut».

Tot i això, LDS també ha comptat en aquest disc amb la col·laboració de Kutxi Romero, el cantant de Marea, un personatge insigne del panorama musical espanyol, admirat pels components del grup, en una cançó, Chispa y oxígeno, que té un tornada «que ens recordava molt una lletra de Marea, de manera que vam creure que no hi ha ningú millor que ell per completar el tema».

D'altra banda, a Vértigo apareix un tema cantat per Valtonyc que, segons ha assenyalat Still Ill, va compondre i va gravar el raper mallorquí i «nosaltres li vam donar veu, ja que la distància que ens separa a causa de la repressió que està patint la llibertat d'expressió en el nostre moviment i en tot Catalunya va fer que no poguéssim gravar junts».

Fa gairebé 2 anys, durant la gira de presentació del seu treball Viridarquia, un dels membres de LDS va ser acusat de violació per un col·lectiu feminista. Va ser un període complicat per al grup i els seus membres van estar a punt de retirar-se dels escenaris.

Still Ill ha explicat que, tot i que l'acusació «ens va fer molt de mal perquè de cop i volta ens vam convertir en els enemics d'un col·lectiu al qual sempre hem donat suport, considerem que no ha afectat la gira de Vértigo i nosaltres estem tranquils: sabem que tot era mentida».

Sobre quins plans tenen per aquest 2020 que acaba d'arrencar, la banda no avança res. No obstant això, no faltaran els concerts. Entre altres cites, Lágrimas de Sangre serà un dels grups que passarà a l'estiu per la nova edició del festival Cruïlla de Barcelona, el pròxim 2 de juliol.