Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

Els Reis d'Orient tornen a Girona

Diumenge 5, a partir de la tarda

Fidels a la seva cita amb milers de nenes i nens, aquest diumenge a la tarda, ses majestats els Reis d'Orient tornen a Girona per desfilar pels carrers de la ciutat abans d'una nit que, com és habitual, es preveu llarga. Com sempre, ses majestats conviden tots els infants a gaudir de les precavalcades, així com dels espectacles que es duran a terme al seu campament, un any més situats als jardins de la Muralla. La cavalcada oficial arrencarà a les 6 de la tarda amb un llarg recorregut pel centre de la ciutat que finalitzarà a la plaça del Vi. A partir de les 8 del vespre està previst que els tres reis ofereixin el seu pregó. Els reis i la seva màgia també arribaran com cada any a diverses poblacions de les comarques gironines com Olot, Banyoles, Figueres o Roses. Consulta els horaris de les cavalcades i de les visites dels patges reials a les principals ciutats de Girona al nostre especial de nadal.

Les últimes Quines de les comarques gironines

Dissabte 4, diumenge 5 i dilluns 6, a diverses hores

Dilluns finalitzen les festes i molts municipis celebren les seves últimes quines. Arbúcies, Bescanó, Bonmatí, Celrà, Cornellà de Terri, Cruïlles, Llançà, Llers, Quart, Roses, Porqueres, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter o Vilabertran són alguns dels pobles que el dia de reis a la tarda conviden a passar una bona estona amb la possibilitat d'endur-se diversos premis. La majoria de quines arrencaran a les 6 de la tarda. Consulta totes les quines d'aquest cap de setmana al nostre especial de nadal.

La Pista de Gel al Palau de Fires de Girona

Divendres 3, dissabte 4, diumenge 5 i dilluns 6, durant tot el dia

La Pista de Gel de Girona és una de les pistes cobertes més grans de Catalunya amb 800 m?2; i el muntatge també comptarà amb un tobogan de 2,5 metres d'altura, 27 metres de llargada i 3 carrils per baixar-hi amb trineu. Enguany, quatre pantalles retransmeten en directe les imatges dels patinadors. Al nostre especial de nadal hi trobaràs un recull de les millors activitats per fer amb nens aquestes festes.

«Els Pastorets» diuen adeu

Dissabte 4, diumenge 5 i dilluns 6, a diverses hores

Aquest dissabte serà l'última oportunitat per veure la tradicional representació de l'obra Els pastorets del grup Proscenium al Teatre Municipal de Girona. Com cada any, la representació inclou a la seva trama clàssica alguns elements relacionats amb l'actualitat política i social que es viu a Catalunya i al món. A més de Girona, moltes més ciutats i poblacions de les comarques gironines representen els Pastorets aquest últim cap de setmana. Consulta quins Pastorets pots veure el dia d'avui al nostre especial de nadal.

Un tribut a Aladdin al Teatre de Lloret de Mar

Divendres 3 i dissabte 4, 17 h

La Companyia Onbeat posa en escena per primera vegada un tribut amb els temes musicals del reeixit musical estrenat a Broadway. Un espectacle familiar que porta a l'escenari la coneguda història de màgia, amor i amistat que farà gaudir petits i grans, amb unes cançons que de ben segur seran corejades per bona part del públic.

India Martínez torna a l'Auditori de Girona

Divendres 3, 21 h

La cantant cordovesa India Martínez torna a l'Auditori per presentar el seu esperat nou treball Palmeras, que va veure la llum el passat octubre. L'any 2012 va aconseguir el seu primer disc d'Or amb Trece verdades, que va estar durant 48 setmanes a la llista dels més venuts, i l'any 2016 va llançar el setè àlbum, amb el qual es va col·locar al número u de vendes en només una setmana.

Himnes sense límits a la Sala Montsalvatge de l'Auditori de Girona

Dissabte 4, 21 h

Music Has No Limits torna a l'Auditori de Girona aquest dissabte amb un espectacle ple de sorpreses. Un show que explora i renova els himnes de tots els temps. La fusió de gèneres i temes d'artistes com Michael Jackson, U2, Laurent Garnier, Queen, Avicii, Barbra Streisand, The White Stripes, The Police...

Un joc al Museu d'Art de Girona

Dissabte 4, 11.30 h

Per passar els nervis abans de la nit més màgica de l'any, la de Reis, el Museu d'Art proposa a les nenes i els nens un joc per ajudar a descobrir un tresor amagat. Un personatge d'una de les obres del museu guiarà els participants per les pistes necessàries per completar aquest joc, amb un premi realment fascinant.

Gustav Lundgren Quartet al Sunset Jazz Club de Girona

Dissabte 4, 22 h

El guitarrista Gustav Lundgren és un dels músics suecs més destacats de la seva generació, conegut per passejar-se amb total comoditat entre el món de Django Reindhardt i el del jazz contemporani més creatiu. En la seva darrera visita a Girona va sorprendre amb un sensacional concert amb els grans Jorge Rossy i Tom Warburton.

Visita «A manera de Danaides» a Can Trincheria d'Olot

Dissabte 4, 12.30 h

Isabel Banal comentarà aquest dissabte al museu Can Trincheria d'Olot l'exposició A manera de Danaides, una reinterpretació dels personatges del pessebre a través de figures de dones que porten el carret de la compra. Cada figura s'ha fet seguint un model real de dones amb qui l'artista ha coincidit al Mercat d'Olot.