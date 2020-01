Què fer aquest cap de setmana a les comarques gironines

La pedalada de reis torna un any més

Com ha esdevingut tota una tradició, la ciutat de Girona celebra aquest diumenge, dia 12, la Pedalada de Reis, un esdeveniment organitzat per l'associació Mou-te en Bici. La sortida serà a 2/4 d'11 del matí des de la plaça Francesc Calvet i Rubalcaba (al costat del Mercat del Lleó) i l'interari serà el següent: c. de la Rutlla, c. de la Creu, c. del Carme, pl. de Catalunya, pl. del Vi, c. dels Ciutadans, c. de les Ballesteries, c. de Sant Pere, giratori de la Copa, Gran Via de Jaume I, pl. del Marquès de Camps, c. de Barcelona, c. d'Emili Grahit, passeig d'Olot, c. del Riu Güell, c. de Santa Eugènia, pl. de Poeta Marquina, c. de Pare Claret, c. de Joan Maragall, pl. de Calvet i Rubalcaba. Al final del trajecte hi haurà xocolata calenta per a tots els participants.

Visita la missió espacial Gaia

Museu Darder | Dissabte 11 a les 18 h

Coincidint amb la inauguració de l'exposició Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles, aquest dissabte el Museu Darder de Banyoles proposa una visita guiada per descobrir els secrets de la missió Gaia, dissenyada i construïda per l'Agència Espacial Europea. L'activitat, gratuïta, anirà a càrrec de Carme Jordi, membre del Comitè Científic de la missió Gaia.

Michael Janish Band

Sunset Jazz Club | Dissabte 11 a les 22 hores

L'escena musical del Regne Unit és resultat de la fusió de cultures i músics d'arreu del món, com Michael Janisch, músic nord-americà resident a Londres, on s'ha establert com a productor i baixista de grans estrelles. Al Sunset presentarà Worlds Collide, un viatge electroacústic enregistrat als estudis Abbey Road.



Vanesa Martín a l'Auditori

Sala Montsalvatge de l'Auditori (Girona). Dissabte 11 21 hores

La cantant Vanesa Martín torna als escenaris amb la seva nova gira Todas las mujeres que habitan en mí. L'artista malaguenya actua de nou després d'un temps de descans i de l'èxit de l'anterior gira Munay, una de les gires nacionals més importants del 2018, que van veure més de 200.000 persones.



Exposició Neandertals a Catalunya

Sala 15 d'Olot

A partir de textos, gràfics, mapes, vídeos i reproduccions de fòssils i eines, la nova exposició de la Sala 15 d'Olot, titulada Neandertals a Catalunya proposa als visitants nou interrogants amb l'objectiu de conèixer els neandertals. Una mostra per endinsar-se en com eren i vivien els nostres avantpassats més directes.

Taller la cuina del peix familiar a Palamós

Espai del Peix - Dissabte 11, 12 h

L'Espai del Peix proposa aquest dissabte un taller de cuina del peix per a famílies. Un taller de formació i aprenentatge amb l'objectiu de fer valdre la cuina i la gastronomia dels productes del mar comercialitzats a la llotja, especialment aquelles espècies més desconegudes pels consumidors o menys cotitzades als mercats.

Festa major d'hivern de Llers

De divendres 10 a diumenge 12

El municipi de Llers celebra aquest cap de setmana la seva festa major d'hivern. Un esdeveniment que, a més d'activitats per a la mainada i ballades de sardanes, inclourà diverses actuacions musicals. El protagonista aquest divendres serà el cantant de trap català Lildami. Dissabte passarà pel pavelló el grup la Banda Neón i diumenge, l'Orquestra Selvatana.

«El fantàstic màgic d'Oz»

Auditori de Santa Coloma de Farners, Diumenge a les 12 hores

Dorothy, el Llenyataire de Llauna, l'Espantaocells i el Lleó Poruc s'encaminen cap a la ciutat de les Maragdes, per mirar de trobar solució als seus problemes. Allà, figura que el Màgic d'Oz els ho ha de resoldre tot. Mentrestant, pel camí, ensopegaran amb tota mena de gent i tot tipus d'aventures. La companyia Sol Solet presenta aquest diumenge a Santa Coloma de Farners tot un clàssic de la mà dels seus titelles.



Concert d'Any Nou a Blanes

Teatre de Blanes - Diumenge 12 19 h

Per dotzè any consecutiu, la Vbella Banda presenta el seu concert per celebrar l'any nou a Blanes. La Vbella Banda es va fundar l'any 2006 amb motiu de la celebració, per Santa Cecília, d'un concert de músics de totes les etapes de la Banda i Cobla del Col·legi Santa Maria de Blanes.