Deu propostes d'oci per passar un gran dia fora de casa aquest diumenge

Deu propostes d'oci per passar un gran dia fora de casa aquest diumenge

Fira de l'Oli i l'Oliver a Espolla

Durant tot el dia

El municipi d'Espolla celebra aquest cap de setmana la 24a edició de la Fira de l'Oli i l'Olivera. Un esdeveniment que, a més de descobrir als visitants els secrets de la producció de l'oli, oferint també la possibilitat de comprar productes locals, proposa també activitats paral·leles com visites guiades, teatre o música en directe.

Fira de Sant Antoni a la plaça de la Vila d'Anglès

Durant tot el dia

Durant tot el cap de setmana a la plaça de la Vila, se celebra la festivitat de Sant Antoni. La Fira compta amb mostra d'oficis antics exposició d'animals, parades d'artesania, brocanters i motos antigues.

Clara Segura i Bruno Oro presenten «Cobertura»

18 h

Els aplaudits Bruno Oro i Clara Segura, els dos protagonistes de la sèrie televisiva Vinagre de TV3, es retroben a l'escenari una dècada després per despertar rialles i encarnar múltiples personatges en aquesta vibrant comèdia sobre el món del cinema i les relacions humanes en l'era d'Internet.

Xics'n'roll amb Queen a la sala La Mirona de Salt

17 h

En el seu afany d'apropar als més petits els grups rock més importants de la història, Cases de la Música presenta Xics'n'Roll i el seu programa de concerts de grups tribut. Amb el seu format innovador, petits i grans tindran l'oportunitat de conèixer i redescobrir la mítica banda britànica Queen, liderada pel gran Freddie Mercury.

La Crematorrons BTT de Breda

9 h

Per cremar tots els excessos de les festes de nadal, el club ciclista Breda organitza la 3a edició de la Crematorrons BTT, amb dos circuits: un de 20 quilòmetres i un altre de 32 quimlòmetres. A l'acabar la cursa hi haurà esmorzar per tothom, servei de dutxes i rentat de bicis.

Maria João Pires a la sala Montsalvatge de l'Auditori de Girona

19 h

L'Auditori de Girona serà aquest diumenge testimoni del debut a l'Estat espanyol de la pianista Maria João Pires i el venerat mestre japonès Tatsuya Shimono, que dirigirà l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. En el programa, el Concert Jeunehomme de Mozart i la 4a Simfonia de Bruckner.

Construir iglús a Queralbs

9.20 h

L'Associació de constructors d'iglús de Catalunya organitza una vegada més, l'activitat Iglú de les nacions, en què els participants podran aprendre a construir un iglú a la Vall de Núria. Amb la inscripció a l'esdeveniment, s'hi inclou un esmorzar, les eines necessàries per a la construcció de l'iglú i un 50% de descompte al cremallera per pujar a Núria. Una activitat perfecte per fer en família.

Dansa «Clara i el trencanous» al Teatre Municipal de Roses

17 h

Una nova producció, a càrrec del Jove Ballet de Catalunya, de l'emblemàtica història nadalenca, plena de sorpreses i girs inesperats que faran gaudir grans i petits.El Jove Ballet de Catalunya és una companyia de dansa juvenil integrada per 58 nois i noies d'arreu de Catalunya, que han estat seleccionats a través d'un rigorós procés d'audicions.

Plantada d'arbres a Sant Feliu de Guíxols

11 h

El grup de joves Polseres Verdes va iniciar el 2019 un seguit de campanyes medioambientals a la ciutat de la Costa Brava. Aquest 2020 l'inicien amb una plantada d'arbres, amb punt de trobada a la zona de l'Skate Park, a l'entrada del municipi. Es recomana portar una garrafa de 5 litres d'aigua buida per, després de la plantada, regar els arbres. A l'acte, es donarà esmorzar a tothom qui hi participi.

Una dosis de «Quàntica» al Teatre Principal d'Olot

17 h

La Cia. Anna Roca proposa aquest diumenge una immersió en el món de la ciència més pura a través de Quàntica, una peça teatral per a tota la família que explica la història de la Valentina: una noia inquieta amb un munt de preguntes i curiositats que prova d'entendre el funcionament del món.