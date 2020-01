Nou idees per sortir de casa aquest dissabte a les comarques gironines

Fira de l'Oli i l'Oliver a Espolla

Durant tot el dia

El municipi d'Espolla celebra aquest cap de setmana la 24a edició de la Fira de l'Oli i l'Olivera. Un esdeveniment que, a més de descobrir als visitants els secrets de la producció de l'oli, oferint també la possibilitat de comprar productes locals, proposa també activitats paral·leles com visites guiades, teatre o música en directe.

Fira de Sant Antoni a la plaça de la Vila d'Anglès

Durant tot el dia

Durant tot el cap de setmana a la plaça de la Vila, se celebra la festivitat de Sant Antoni. La Fira compta amb mostra d'oficis antics exposició d'animals, parades d'artesania, brocanters i motos antigues.

Clara Segura i Bruno Oro presenten «Cobertura»

21 h

Els aplaudits Bruno Oro i Clara Segura, els dos protagonistes de la sèrie televisiva Vinagre de TV3, es retroben a l'escenari una dècada després per despertar rialles i encarnar múltiples personatges en aquesta vibrant comèdia sobre el món del cinema i les relacions humanes en l'era d'Internet.

Mazoni, el Petit de Cal Eril i molts més en una nova edició del Festival NEU! A La Mirona de Salt

18.30 h

El Festival no internacional de música i altres arts torna un any més amb un dissabte ple de música i activitats a la Mirona. A partir de 2/4 de 7 de la tarda, per la sala hi passaran artistes com Mazoni, El Petit de Cal Eril, Steve Smyth, Luw, Checopolaco i Valentina & The Electric Post. A més, hi hauran tot d'activitats paral·leles, foodtrucks, exposicions, vinils i molt més!

Zahara s'estrena dissabte a l'Auditori de Girona

20.30 h

La cantautora andalusa Zahara aparca la seva darrera gira Astronauta per presentar 8 concerts ineludibles acompanyada de la seva banda, una petita gira que aquest dissabte aterra a l'Auditori de Girona, a partir de les 20.30 h. En aquest concert la cantautora interpretarà alguns dels seus temes més emotius i melodramàtics, buscant la màxima complicitat amb el públic. Amb una posada en escena íntima i personal, oferirà al públic gironí temes coneguts com Con las ganas, la cançó de Zahara amb més repercussió, que compta ja amb 100 milions de reproduccions a les plataformes digitals i que ha format part de conegudes sèries i bandes sonores.

Flamenco Standards a la Sala El Torín d'Olot

22 h

Flamenco Standards sorgeix com la iniciativa de quatre dels músics de flamenc més actius (Marc Miralta, Rycardo Moreno, Pablo M. Caminero i Enrique Rodríguez), amb la intenció de crear un repertori de temes del gènere i confeccionar un real book d'estàndards del flamenc. El resultat arriba dissabte a Olot.

«Playground» al Sunset Jazz Club de Girona

22 h

La cantant Clara Luna i els guitarristes Vicenç Solsona i Andreu Zaragoza presenten aquest dissabte al Sunset de Girona Playground, una proposta musicalment seductora i evocadora, que fa un recorregut pels grans clàssics del soul, el jazz o la bossanova, incorporant també alguns temes propis.

Pep Plaza al gomnàs de l'escola de Navata

22 h

En motiu de la Festa de Sant Antoni, Pep Plaza presenta a navata el seu espectacle. Un dels millors imitadors catalans dels últims anys, portarà a Pep Guardiola, Albert Om i molts altres personatges al gimnàs de l'escola de Navata.

Exhibició de monòlegs a la Gorga de Palamós

20.30 h

Per cinquena vegada consecutiva, la colla de Carnaval Les Braves organitza l'exhibició de monòlegs, on un seguit de valents i valentes pugen a l'escenari de la Gorga a intentar fer riure als espectadors. Aquest any compta amb la participació d'Àlex Brull, Cristina Gracia, Rubén Hidalgo, Roger Farrarons, Emma Perxés i Oriol Moliner, guanyador de l'edició del 2018.