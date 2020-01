Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

Fira de l'Oli i l'Oliver a Espolla

Dissabte 18 i diumenge 19, durant tot el dia

El municipi d'Espolla celebra aquest cap de setmana la 24a edició de la Fira de l'Oli i l'Olivera. Un esdeveniment que, a més de descobrir als visitants els secrets de la producció de l'oli, oferint també la possibilitat de comprar productes locals, proposa també activitats paral·leles com visites guiades, teatre o música en directe.

Fira de Sant Antoni a la plaça de la Vila d'Anglès

Dissabte 18 i diumenge 19, durant tot el dia

Durant tot el cap de setmana a la plaça de la Vila, se celebra la festivitat de Sant Antoni. La Fira compta amb mostra d'oficis antics exposició d'animals, parades d'artesania, brocanters i motos antigues.

Clara Segura i Bruno Oro presenten «Cobertura»

Divendres 17 i dissabte 18, 21 h; diumenge 19, 18 h

Els aplaudits Bruno Oro i Clara Segura, els dos protagonistes de la sèrie televisiva Vinagre de TV3, es retroben a l'escenari una dècada després per despertar rialles i encarnar múltiples personatges en aquesta vibrant comèdia sobre el món del cinema i les relacions humanes en l'era d'Internet.

Pau Riba i l'Orquestra Fireluche presenten disc conjunt a l'Auditori de Girona

Divendres 17, 20.30 h

A 2/4 de 9 del vespre a l'Auditori de Girona, Pau Riba i l'Orchestra Fireluche proposen un vol estratosfèric sense deixar d'estar arrelats a la terra ferma amb la presentació del disc «Ataràxia». Jordi Serradell és l'artista convidat que obrirà la nit en un format íntim per presentar el seu primer disc Ésser Viu, tot emmarcat dins el festival NEU!

Conferència «Com ha evolucionat la sardana» a la sala Gòtica de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries

Divendres 17, 19 h

Per iniciar el 5è cicle de Conferències de Castelló d'Empúries, Martí Fonclara, compositor i intèrpret de fiscorn, farà una reflexió i anàlisi musical sobre com ha evolucionat la sardana al llarg dels anys.

Mazoni, el Petit de Cal Eril i molts més en una nova edició del Festival NEU! A La Mirona de Salt

Dissabte 18, 18.30 h

El Festival no internacional de música i altres arts torna un any més amb un dissabte ple de música i activitats a la Mirona. A partir de 2/4 de 7 de la tarda, per la sala hi passaran artistes com Mazoni, El Petit de Cal Eril, Steve Smyth, Luw, Checopolaco i Valentina & The Electric Post. A més, hi hauran tot d'activitats paral·leles, foodtrucks, exposicions, vinils i molt més!

Zahara s'estrena dissabte a l'Auditori de Girona

Dissabte 18, 20.30 h

La cantautora andalusa Zahara aparca la seva darrera gira Astronauta per presentar 8 concerts ineludibles acompanyada de la seva banda, una petita gira que aquest dissabte aterra a l'Auditori de Girona, a partir de les 20.30 h. En aquest concert la cantautora interpretarà alguns dels seus temes més emotius i melodramàtics, buscant la màxima complicitat amb el públic. Amb una posada en escena íntima i personal, oferirà al públic gironí temes coneguts com Con las ganas, la cançó de Zahara amb més repercussió, que compta ja amb 100 milions de reproduccions a les plataformes digitals i que ha format part de conegudes sèries i bandes sonores.

Flamenco Standards a la Sala El Torín d'Olot

Dissabte 18, 22 h

Flamenco Standards sorgeix com la iniciativa de quatre dels músics de flamenc més actius (Marc Miralta, Rycardo Moreno, Pablo M. Caminero i Enrique Rodríguez), amb la intenció de crear un repertori de temes del gènere i confeccionar un real book d'estàndards del flamenc. El resultat arriba dissabte a Olot.

«Playground» al Sunset Jazz Club de Girona

Dissabte 18, 22 h

La cantant Clara Luna i els guitarristes Vicenç Solsona i Andreu Zaragoza presenten aquest dissabte al Sunset de Girona Playground, una proposta musicalment seductora i evocadora, que fa un recorregut pels grans clàssics del soul, el jazz o la bossanova, incorporant també alguns temes propis.

Pep Plaza al gomnàs de l'escola de Navata

Dissabte 18, 22 h

En motiu de la Festa de Sant Antoni, Pep Plaza presenta a navata el seu espectacle. Un dels millors imitadors catalans dels últims anys, portarà a Pep Guardiola, Albert Om i molts altres personatges al gimnàs de l'escola de Navata.

Exhibició de monòlegs a la Gorga de Palamós

Dissabte 18, 20.30 h

Per cinquena vegada consecutiva, la colla de Carnaval Les Braves organitza l'exhibició de monòlegs, on un seguit de valents i valentes pugen a l'escenari de la Gorga a intentar fer riure als espectadors. Aquest any compta amb la participació d'Àlex Brull, Cristina Gracia, Rubén Hidalgo, Roger Farrarons, Emma Perxés i Oriol Moliner, guanyador de l'edició del 2018.

Xics'n'roll amb Queen a la sala La Mirona de Salt

Diumenge 19, 17 h

En el seu afany d'apropar als més petits els grups rock més importants de la història, Cases de la Música presenta Xics'n'Roll i el seu programa de concerts de grups tribut. Amb el seu format innovador, petits i grans tindran l'oportunitat de conèixer i redescobrir la mítica banda britànica Queen, liderada pel gran Freddie Mercury.

La Crematorrons BTT de Breda

Diumenge 19, 9 h

Per cremar tots els excessos de les festes de nadal, el club ciclista Breda organitza la 3a edició de la Crematorrons BTT, amb dos circuits: un de 20 quilòmetres i un altre de 32 quimlòmetres. A l'acabar la cursa hi haurà esmorzar per tothom, servei de dutxes i rentat de bicis.

Maria João Pires a la sala Montsalvatge de l'Auditori de Girona

Diumenge 19, 19 h

L'Auditori de Girona serà aquest diumenge testimoni del debut a l'Estat espanyol de la pianista Maria João Pires i el venerat mestre japonès Tatsuya Shimono, que dirigirà l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. En el programa, el Concert Jeunehomme de Mozart i la 4a Simfonia de Bruckner.

Construir iglús a Queralbs

Diumenge 19, 9.20 h

L'Associació de constructors d'iglús de Catalunya organitza una vegada més, l'activitat Iglú de les nacions, en què els participants podran aprendre a construir un iglú a la Vall de Núria. Amb la inscripció a l'esdeveniment, s'hi inclou un esmorzar, les eines necessàries per a la construcció de l'iglú i un 50% de descompte al cremallera per pujar a Núria. Una activitat perfecte per fer en família.

Dansa «Clara i el trencanous» al Teatre Municipal de Roses

Diumenge 19, 17 h

Una nova producció, a càrrec del Jove Ballet de Catalunya, de l'emblemàtica història nadalenca, plena de sorpreses i girs inesperats que faran gaudir grans i petits.El Jove Ballet de Catalunya és una companyia de dansa juvenil integrada per 58 nois i noies d'arreu de Catalunya, que han estat seleccionats a través d'un rigorós procés d'audicions.

Plantada d'arbres a Sant Feliu de Guíxols

Diumenge 19, 11 h

El grup de joves Polseres Verdes va iniciar el 2019 un seguit de campanyes medioambientals a la ciutat de la Costa Brava. Aquest 2020 l'inicien amb una plantada d'arbres, amb punt de trobada a la zona de l'Skate Park, a l'entrada del municipi. Es recomana portar una garrafa de 5 litres d'aigua buida per, després de la plantada, regar els arbres. A l'acte, es donarà esmorzar a tothom qui hi participi.

Una dosis de «Quàntica» al Teatre Principal d'Olot

Diumenge 19, 17 h

La Cia. Anna Roca proposa aquest diumenge una immersió en el món de la ciència més pura a través de Quàntica, una peça teatral per a tota la família que explica la història de la Valentina: una noia inquieta amb un munt de preguntes i curiositats que prova d'entendre el funcionament del món.