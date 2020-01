Onze idees per sortir de casa aquest dissabte a les comarques gironines

Fira de rebaixes al Firestoc al Pavelló de la Draga de Banyoles

Durant tot el dia

Com cada any en el període de rebaixes d'hivern, al pavelló de la Draga s'hi podran trobar tot tipus de productes al millor preu oferts per comerciants de Banyoles i de les comarques gironines. Els visitants podran gaudir de diferents productes i ofertes que ofereixen uns 40 expositors que ocuparan gairebé 60 estands.

Un cap de setmana de gastronomia i visites a Girona 10

Durant tot el dia

La ciutat de Girona torna, per novè any consecutiu, a proposar un cap de setmana d'allò més atractiu tant pels visitants com pels mateixos ciutadans. A més de l'allotjament o els menús a 10 euros en molts dels restaurants de la ciutat, el Girona 10 arriba enguany amb algunes novetats com la incorporació de noves visites guiades, paquets de xuixos a deu euros i la participació d'entitats com el Bàsquet Girona. Una de les activitats incloses en la programació és «La plaça» a plaça Catalunya. També es podrà gaudir de visites temàtiques sobre llegendes de Girona o els escenaris de «Joc de trons».

Inici del Festival Pepe Sales de Girona

Durant tot el dia

El festival Pepe Sales de Girona arrenca dissabte amb l'objectiu de difondre la veu rebel de la poesia persa, l'escriptora i cineasta Forugh Farrojzad, i denunciar la situació de la dona a l'Iran. El festival comença dissabte al centre cultural La Mercè amb la inauguració de l'exposició col·lectiva La Poma, que es podrà veure fins al 5 de febrer i que està inspirada en el poema El jardí, de Farrojzad, amb aquesta fruita com a element de transgressió. El vernissatge també inclourà la dansa aèria de la companyia Estampades i la performance Party-festa anys 60 a l'Iran.

Taller «Explorant la llum i el color» al Caixaforum de Girona

18 h

Vols descobrir les característiques i les propietats de la llum i els colors? T'agradaria experimentar què passa amb la llum blanca quan traspassa un vidre tallat d'una manera determinada o incideix en un mirall? Caixaforum Girona organitza aquest cap de setmana aquest taller, on podràs experimentar amb les lleis de la reflexió i la refracció, la descomposició de la llum blanca, la bioluminescència, la fluorescència, etc., per poder trobar la clau per interpretar diversos fenòmens òptics.

Martí Peraferrer dirigeix l'obra «La gitana Shakesperiana» al Teatre de Lloret de Mar

21 h

A les 9 de la nit al Teatre de Lloret de Mar, representació de l'obra «La gitana Shakesperiana» dirigida per Martí Peraferrer i amb l'actriu María Sola. Loli Montoya, dona gitana i estudiosa de Shakespeare, arriba al teatre per donar una conferència sobre l'escriptor acompanyada a la guitarra pel seu cosí.

Els Pets presenten «Som» a la Sala Montsalvatge de l'Auditori de Girona

20.30 h

Els Pets arriben aquest dissabte a l'Auditori de Girona per tancar definitivament la llarga gira de presentació del disc Som, publicat el 2018. El concert estava inicialment previst per al mes d'octubre però la veterana banda de pop rock de Constantí va ajornar-lo en protesta per la sentència del procés català.

Pau Riba i «Dioptria» a la Sala El Torín d'Olot

20 h

El veterà Pau Riba segueix celebrant el 50è aniversari del seu Dioptria, considerat encara avui un dels àlbums més influents de la música catalana de tots els temps. Aquest dissabte la gira de commemoració de l'efemèride arriba a Olot, on el cantautor repassarà uns temes que ja formen part de la història.

Cepeda tanca a seva gira al Teatre Municipal El Jardí de Figueres

21 h

La gira de Luis Cepeda arriba a la seva fi a l'Estat espanyol i Figueres és la ciutat que acull aquest concert de cloenda. Serà dissabte a les 9 del vespre, al Teatre Municipal El Jardí. «Principios» és l'àlbum d'estudi debut del cantant i compositor gallec, participant del concurs de cant televisat Operación Triunfo 2017. El cantant ha fet una reedició de «Principios», que ara es denomina «Nuevos Principios», i els seus fans tindran l'oportunitat de gaudir-lo en la seva actuació a Figueres on vindrà acompanyat de Rubén Alcazar, Ramon Aragall, Iván Erzog i Diego Carton.

Los Zigarros a la Sala La Mirona de Salt

22.30 h

Teloners dels Rollings Stones en el seu últim concert a Barcelona, el 2017, Los Zigarros tornen a la carretera per presentar el seu últim disc «Apaga la Radio». Una de les parades d'aquesta gira és a La Mirona, aquest dissabte, que s'omplirà de Rock & Roll i com la frescor, imatge i actitud que tant, i tan bé, els caracteritza.

Teatre «Los monólogos de la vagina» al Teatre de Lloret

21 h

Los monólogos de la vagina és una comèdia sobre les dones i la seva sexualitat, els tabús socials, la repressió i la incultura sexual de la societat. La clau del seu èxit és l'atemporalitat. És un espectacle que tracta sobre la sexualitat de la dona, però no entra en la tortuosa relació home-dona.

Teatre «Rita»: la vida i la mort a l'Auditori de l'Espai Ter de Torroella de Montgrí

20.30 h

L'Espai Ter inaugura aquest dissabte la nova temporada amb la representació de Rita, una tragicomèdia que reflexiona sobre la vida i la mort amb Anna Moliner i David Bagés i la direcció de Marta Buchaca. Una obra sobre la família, sobre els germans, sobre el vincle maternofilial i sobre la incapacitat d'acceptar la mort.