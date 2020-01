Onze propostes d'oci per passar un gran dia fora de casa aquest diumenge

Fira de rebaixes al Firestoc al Pavelló de la Draga de Banyoles

Durant tot el dia

Com cada any en el període de rebaixes d'hivern, al pavelló de la Draga s'hi podran trobar tot tipus de productes al millor preu oferts per comerciants de Banyoles i de les comarques gironines. Els visitants podran gaudir de diferents productes i ofertes que ofereixen uns 40 expositors que ocuparan gairebé 60 estands.

Un cap de setmana de gastronomia i visites a Girona 10

Durant tot el dia

La ciutat de Girona torna, per novè any consecutiu, a proposar un cap de setmana d'allò més atractiu tant pels visitants com pels mateixos ciutadans. A més de l'allotjament o els menús a 10 euros en molts dels restaurants de la ciutat, el Girona 10 arriba enguany amb algunes novetats com la incorporació de noves visites guiades, paquets de xuixos a deu euros i la participació d'entitats com el Bàsquet Girona. La inauguració de l'esdeveniment, que s'allargarà fins diumenge, serà aquest divendres a les 7 de la tarda amb la fira «La plaça» a plaça Catalunya, una de les activitats incloses en la programació. També es podrà gaudir de visites temàtiques sobre llegendes de Girona o els escenaris de «Joc de trons».

Inici del Festival Pepe Sales de Girona

Durant tot el dia

El festival Pepe Sales de Girona arrenca dissabte amb l'objectiu de difondre la veu rebel de la poesia persa, l'escriptora i cineasta Forugh Farrojzad, i denunciar la situació de la dona a l'Iran. El festival comença dissabte al centre cultural La Mercè amb la inauguració de l'exposició col·lectiva La Poma, que es podrà veure fins al 5 de febrer i que està inspirada en el poema El jardí, de Farrojzad, amb aquesta fruita com a element de transgressió. El vernissatge també inclourà la dansa aèria de la companyia Estampades i la performance Party-festa anys 60 a l'Iran.

Taller «Explorant la llum i el color» al Caixaforum de Girona

12h

Vols descobrir les característiques i les propietats de la llum i els colors? T'agradaria experimentar què passa amb la llum blanca quan traspassa un vidre tallat d'una manera determinada o incideix en un mirall? Caixaforum Girona organitza aquest cap de setmana aquest taller, on podràs experimentar amb les lleis de la reflexió i la refracció, la descomposició de la llum blanca, la bioluminescència, la fluorescència, etc., per poder trobar la clau per interpretar diversos fenòmens òptics.

Teatre «La ferida» de Frank Bayer a La Planeta de Girona

18 h

La companyia La Gàrgola estrena a La Planeta la segona obra teatral del dramaturg gironí Frank Bayer. La ferida és una peça teatral que reflexiona sobre els vincles familiars i les ferides del passat. Una obra ambientada en els dies previs a les primeres eleccions de la democràcia a Espanya després del franquisme.

Sortida guiada a Pedralta i Torrent de Molinets a Santa Cristina d'Aro

9 h

Santa Cristina d'Aro organitza cada cert temps, sortides per l'entorn del municipi, per conèixer el territori i la natura que envolta aquesta població del Baix Empordà. Aquest diumenge es farà una ruta que passarà per Pedralta, la pedra basculant, i el Torrent de Molinets. No és una ruta per a principants, recomanen que els que la vulguin fer siguin caminants habituals. La sortida és a les 9 del matí a l'aparcament de Can Llaurador i durarà unes 4 hores.

Aplec de Sant Pau de la Calçada a Figueres

Durant tot el dia

Una de les propostes més tradicionals és l'Aplec de Sant Pau de la Calçada, que té lloc a l'Ermita del mateix nom, a Figueres. Hi haurà Sardanes amb la Cobla Foment del Montgrí, i posteriorment missa a l'Ermita.

Enrique Bagaria a la Sala de Cambra de l'Auditori de Girona

19 h

El pianista Enrique Bagaria torna aquest diumenge a l'Auditori de Girona, dins el cicle Ibercamera, amb el seu nou trio, format amb el violinista Josep Colomé i de Josep Trescolí, violoncel·lista. En el programa dues joies del repertori, el Trio núm. 3, en do menor, de Beethoven i el Trio núm. 1 de Brahms.

Espectacle «ultrashow» al Centre Cultural La Mercè de Girona

118 h

Ultrashow és un monòleg amb paisatges improvisats i bifurcacions inesperades, a cavall entre la conferència i la peça teatral. Miguel Noguera ens explicarà d'una manera còmica les seves idees, ocurrències, imatges mentals i pensaments, l'un darrere l'altre sense que l'ordre importi massa.

El Trio Colomé homenatja Brahms i Beethoven a l'Auditori de Girona

19 h

A les 7 de la tarda a la sala Cambra de l'Auditori de Girona, concert del pianista Enrique Bagaria amb el seu nou Trio, format amb el violinista Josep Colomé i de Josep Trescolí, violoncel·lista. En el programa dues joies del repertori, el Trio núm. 3, en do menor, de Beethoven i el Trio núm. 1 de Brahms.

Sanyes presenta «Black Bloc», un espectacle de màgia reivindicativa al teatre Principal d'Olot

18 h

A les 6 de la tarda al Teatre Principal, el mag Sanyes presenta «Black Bloc». El jove il·lusionista, representant del que ell mateix anomena màgia reivindicativa, vol posar el focus sobre els problemes més greus de la societat, i abordar-los des de la il·lusió per tal que la ciutadania s'impliqui en el canvi.