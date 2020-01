Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

Tercera edició del districte 21 (Firarebaixa) al Palau de Fires de Girona

Divendres 31, dissabte 1 i diumenge 2, durant tot el dia

FiraRebaixa, que ara és Districte 21, se celebra fins aquest diumenge, 2 de febrer, al Palau de Fires de Girona, amb una gran quantitat d'expositors i actuacions musicals. Aquesta tercera edició de l'esdeveniment manté l'aposta de nova imatge, pretén oferir la shopping experience més completa amb zones de descomptes, concerts i espectacles en directe. Expositors en moda d'home, moda de dona, moda infantil, llar, calçat, marroquineria, joieria, complements i llenceria exhibiran les millors oportunitats durant els 4 dies de fira. Downlight, Ismael Berengena, Rubén Berengena Trio, Walter Coronda Duo i Mandie's Soul hi posen la música.

Mostra d'Animació i Curtmetratges de Cassà de la Selva

Divendres 31, dissabte 1 i diumenge 2, durant tot el dia

La Mostra d'Animació i Curtmetratges de Cassà, organitzada per Cineclub Vuitimig des de l'any 2000. La seva programació es basa en els curtmetratges, ja siguin videoclips o pel·lícules infantils, difícils de trobar en els circuits comercials. Diumenge a la Sala del Centre Recreatiu, es celebra l'entrega de premis de la mostra, entre els que destaca el 14è premi Domènec Torrent i Gelmà, que aquest any s'atorga al Cicle Gaudí, el cicle que porta el cinema en català a totes les poblacions de Catalunya.

Setena edició dels Wind Games al Túnel del Vent d'Empuriabrava

Divendres 31 i dissabte 1, durant tot el dia

The Wind Games, la competició internacional de vol indoor més mediàtica del món ja està en marxa. Més de 180 voladors agrupats en 91 equips es concentren al Túnel del Vent d'Empuriabrava per competir a la 7a edició del campionat de vol indoor. A més, també se celebrarà el 2n Campionat Català de Solo Speed de la Federació Aèria catalana.

Festa de la Candelera a Castelló d'Empúries

Divendres 31, dissabte 1 i diumenge 2, durant tot el dia

Un any més arriba la Festa de la Candelera, la Festa Major d'Hivern o Festa Petita de Castelló d'Empúries, carregada d'activitats per a tots els públics: concerts, espectacles, animació infantil, audicions de sardanes i balls d'arrel popular i exposicions. Tres dies de celebració per a petits i grans. A més de Castelló, Palau-Saverdera i Esponellà també celebren la festa de la Candelera aquest cap de setmana.

La Fira del Farro a la Val de Bianya

Dissabte 1 i diumenge 2, durant tot el dia

En temps de penúries el farro servia d'aliment. L'ingesta del plat de blat de moro era l'única opció de moltes famílies durant la postguerra. Aquest cap de setmana arriba una nova edició de la fira del farro amb l'objectiu de reivindicar aquest territori garrotxí com un gran productor de blat de moro. La fira té molt bona acollida entre els visitants i un dels actes centrals és el sopar tastet que comptarà amb la participació de tots els restaurants i els artesans del municipi que oferiran diversos plats. La inauguració de la fira anirà a càrrec de l'alcalde Santi Reixach, demà dissabte, a 2/4 de 7 de la tarda a la sala de plens de l'ajuntament, on tot seguit hi haurà una conferència a càrrec de l'equip d'arquitectes RCR sobre el projecte de la Vila.

Teatre «Epodermis» a la Sala La Planeta de Girona

Divendres 31 i dissabte 1, 20.30 h

David Planas i Glòria Sirvent protagonitzen aquesta peça teatral amb personatges contradictoris. Es creuen, es busquen, es separen... L'home desesperat per trobar feina. La dona farta de la vida que porta. El marit que té un affaire amb la seva cap. El cap que utilitza la seva dona pels seus plans secrets.

Llàtzer Garcia presenta «Els somnàmbuls» a La Factoria d'Arts Escèniques de Banyoles

Divendres 31, 21 h; dissabte 1, 18 i 21 h; i diumenge 2, 19 h

A les 9 de la nit a La Factoria d'Arts Escèniques, representació de l'obra teatral de Llàtzer Garcia Els somnàmbuls, amb David Marcé, Genís Casals i Laura Pujolàs. La història de dos joves amics. Una amistat a tres que va buscant fórmules d'una possible felicitat en diferents esquemes de relació.

Marco Mezquida & Chicuelo presenten nou espectacle a la Sala de Cambra de l'Auditori de Girona

Divendres 31, 20.30 h

A 2/4 de 9 del vespre a la Sala de Cambra de l'Auditori de Girona, la guitarra flamenca de Chicuelo i el piano de Marco Mezquida, dos dels artistes més creatius del panorama jazzístic espanyol, es retroben per presentar el seu nou espectacle, que han titulat No hay dos sin tres, amb vuit composicions pròpies.

«Com menja un caníbal» arriba aquesta nit al Teatre Principal d'Olot

Divendres 31, 21 h

A partir de les 9 de la nit al Teatre Principal, representació de l'obra Com menja un caníbal, un espectacle d'Isis Martín i Aleix Fauró amb deu artistes sobre l'escenari per explicar la història d'aquells a qui el sistema deixa de banda per no ser productius dins les regles del capitalisme.

Concert de Bernat Català a l'Auditori de l'Espai Ter de Torroella de Montgrí

Dissabte 1, 20 h

Bernat Català presenta un programa en el qual es reuneixen quatre obres molt diferents. Des de les sonates barroques del Pare Antoni Soler i la sonata clàssica de W.A. Mozart fins al Preludi Coral i Fuga de C. Franck, passant per la Spiegeltoccata del compositor català Victor Cordero, aquest recital és un viatge a través dels diferents estils.

Belluga, taller de moviment al Caixaforum Girona

Dissabte 1, durant tot el dia

El col·lectiu Crea Moviment proposa aquest taller de dansa, joc i cançons per interactuar amb el cos i en família. Un espai de trobada per interactuar de manera lliure i espontània a través del moviment del cos. Pensat per a tota la família, el taller té una durada de 20 minuts. A més, podreu gaudir del conjunt d'activitats autònomes que es podran fer durant tota la tarda, com ara un espai de joc per a nens i nenes de 0 a 3 anys, el Quiric i un racó de lectura amb una selecció especial de llibres.

Scone Cash Players al Sunset Jazz Club de Girona

Dissabte 1, 22 h

Scone Cash Players tenen com a missió donar a conèixer la música d'orgue més funky, dinàmica i carregada d'ànima. Tota una declaració d'intencions del trio impulsat per Adam Scone, organista novaiorquès resident a Miami que es presentarà per primera vegada a Girona, amb una proposta energètica i vibrant.

Nova edició de la FIRST Lego League a la Politècnica de la UdG

Dissabte 1, 8 h

L'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona serà aquest dissabte l'escenari del torneig local de la FIRST LEGO League. Un total de 23 equips formats per joves de 10 a 16 anys han acceptat el repte 'City Shaper': pensar com a investigadors per a observar i planificar l'evolució de pobles i ciutats. Aquesta nova edició, que tindrà lloc de 8h a 14:30h i, tot seguit, per commemorar els 10 anys d'aquest esdeveniment a la UdG, hi haurà un dinar i una festa que s'allargarà fins a les 16h. Aquest dia, la UdG rebrà 23 equips procedents de centres educatius, associacions, institucions o famílies: 22 provenen de poblacions de la demarcació de Girona i un és de la demarcació de Barcelona.

Teatre «Qui ets?» de Màrius Serra al Teatre Municipal de Roses

Dissabte 1, 21 h

Òscar Muñoz, Judit Farrés, Roger Julià protagonitzen aquesta adaptació teatral d'un text de Màrius Serra. Un espectacle ple de llum, ple de música en directe i de veritats. Una versió teatral que visibilitza aquests éssers sovint invisibles, els quiets, que et permeten descobrir qui ets.

El retorn de Micah P. Hinson a la Sala de Cambra de l'Auditori de Girona

Dissabte 1, 20.30 h

L'inclassificable cantautor nord-americà Micah P. Hinson torna aquest dissabte a les comarques gironines per presentar When I shoot at you with arrows, I will shoot to destroy you, un treball enregistrat en poc menys de 24 hores en companyia de la banda Musicians of the Apocalypse.

Una nova adaptació al clàssic conte de «Polzet» al Teatre de Lloret de Mar

Diumenge 2, 12 h

L'any 2013 la companyia basca Teatro Paraíso estrenava Pulgarcito, una adaptació del clàssic que Perrault va escriure el 1697. Zum-Zum Teatre ofereix la versió en català amb l'abandonament com a eix principal, perquè aquest Polzet es contextualitza en una situació que estableix paral·lelismes amb la societat actual.

Italino Grand Hotel al Teatre Principal d'Olot

Diumenge 2, 17 h

A l'últim soterrani de l'Italino Grand Hotel hi ha la bugaderia. Allà, un personatge solitari renta, planxa i perfuma els llençols. Viu i somia entre ells. Aquesta és la darrera creació de la companyia La Tal, que des de 1986, ha evolucionat des del pallasso clàssic fins a un univers propi fruit d'una profunda revisió del món del clown.

»Musicals per als menuts» a La Sitja de Fornells de la Selva

Diumenge 2, 12 h

Els musicals formen part de la nostra vida, i amb aquest espectacle, també formaran part de la dels més menuts de casa. Una proposta per gaudir en família de les cançons més emblemàtiques del gènere musical.

Espectacle de Titelles «Maure el Dinosaure» a la Sala La Planeta de Girona

Diumenge 2, 17 h

La Martina és una nena petita, valenta i pèl roja. En Maure és un dinosaure blau, gros i de banyes blanques. Són amics inseparables. Comparteixen jocs, somnis i aventures. Què faria la Martina sense en Maure? I en Maure sense la Martina? Esperem que no s'hagin de separar mai. Però€ i si un dia ho haguessin de fer? Un espectacle per a tots els públics de la companyia Teatre Nu