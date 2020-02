Nou idees per sortir de casa aquest dissabte a les comarques gironines

Teatre «Negrata de merda» a la Sala La Planeta de Girona

20.30 h

Nick, fill adoptiu de l'Andrea i en Pol, arriba afectat del col·legi perquè la seva companya Anna li ha dit «negrata de merda». Els pares d'en Nick intenten convèncer els pares de l'Anna (Laura i Joan) perquè aquesta demani disculpes per l'insult racista. Amb una sola frase comença la lluita de poder entre les dues famílies.

Toni Soler parla amb Clara Sánchez-Castro sobre l'humor a l'Aula Magna de la Casa de la Cultura

12 h

A les 12 del migdia a l'Aula Magna de la Casa de Cultura, conversa «L'humor necessari», amb Toni Soler, director del programa satíric «Polònia» de TV3 i fundador de la productora Minoria Absoluta. Soler conversarà amb la periodista Clara Sánchez-Castro sobre l'humor, des de totes les pespectives. Setmana dels Rahola 2020,

El Museu Memorial de l'Exili (MUME) inaugurarà l'exposició Art i exili. Artistes de l'exili català de 1939

11 h

La Direcció General de Memòria Democràtica i el Museu Memorial de l'Exili (MUME), organismes que depenen del Departament de Justícia, organitzen aquest dissabte 8 de febrer una jornada d'homenatge en record als exiliats i deportats que van creuar la frontera amb França l'any 1939. Una seixantena de persones de diferents entitats memorialistes es trobaran a les 11 hores del matí a l'encreuament entre la GI-505 i el camí al Coll de Lli, al terme municipal de la Vajol. Des d'allà caminaran durant uns 30 minuts fins al Coll de Lli, situat a 712,8 metres d'alçada, on tindrà lloc un acte d'homenatge. Un cop acabi l'acte del Coll del Lli, la comitiva de participants i autoritats aniran fins al Museu Memorial de l'Exili (MUME), ubicat a la Jonquera (Alt Empordà) on la consellera Capella té previst inaugurar l'exposició Art i exili. Artistes de l'exili català de 1939.

GIOrquestra & Ye-Eun Choi a la Sala Montsalvatge de l'Auditori de Girona

20.30 h

La GIO s'adhereix a la commemoració de la gran efemèride de l'any, el 250è aniversari del naixement de Beethoven, interpretant dues de les grans obres del geni de Bonn, la segona simfonia i el concert per a violí, acompanyats de la violinista Ye-Eun Choi i la prometedora directora francesa Chloé van Soeterstède.

Calonge homenatja Beethoven a la Sala Major del Castell

19 h

Per encetar la 53a edició del Festival de Música de Calonge, se celebra un homenatge al compositor Beethoven, ja que enguany es commemora el 250è aniversari del seu naixement. Combinant peces solístiques de piano, amb duo de violí o amb trio de violí i violoncel, mostrarem diferents facetes de l'autor, des dels seus inicis al classicisme, fins a un llenguatge plenament romàntic. Els intèrprets, músics de ressò internacional, són Maria Canyigueral al piano, Lana Trotovsek al violí i Sebastien Hurtaud al violoncel.

Ktatonik Fest III a la Carpa de Llançà

17.30 h

Ktatonik Fest III es farà aquest dissabte 8 de febrer, a partir de les sis tarda i, «mantenint l'esperit de festa de poble», l'entrada és gratuïta i els preus de les barres, populars. Actuaran dos grups més que en les passades edicions: Discharge; KOP; Adrenalized; Implore; The Capaces; Bad Mongos; Pànico al miedo, i La Banda de l'Agonia oferiran més hores seguides que mai de música hardcore punk.

Tribut a Nirvana amb The Buzz Lovers a la Sala La Mirona de Salt

22.15 h

La mort de Kurt Kobain, l'any 1994, va deixar orfes milions de seguidors de Nirvana. No obstant això, les formacions de tribut permeten encara reviure en directe temes com Smell like teen spirit o Come as you are. Aquest dissabte arriben a La Mirona els The Buzz Lovers, un dels grups que millor transmet la música de la mítica banda de Seattle.

Amas i Dead Normal a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles

21 h

Els projectes Amas i Dead Normal protagonitzen aquest dissabte a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles una nit d'electrònica dins el festival 17820. Amas són dones valentes que se submergeixen en les fosques profunditats de la consciència. Dead normal és un trio de punk electrònic amb base a Barcelona fundat el 2016.

«La Rambla de les Floristes» al Teatre Municipal de Girona

20.30 h

Jordi Prat i Coll dirigeix aquesta adaptació del text de Josep Maria de Segarra ambientat poc abans de la revolució de la Gloriosa de 1868, amb què es posaria fi a les tres dècades del regnat d'Isabel II. Un clàssic del teatre català en què ressonen les commocions polítiques de dos moments estructurals en la història recent.