Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

James Rhodes celebra l'aniversari de Beethoven a l'Auditori de Girona

Divendres 7, 20.30 h

A 2/4 de 9 del vespre a la Sala Montsalvatge de l'Auditori de Girona, el pianista James Rhodes commemora el 250è aniversari del compositor Ludwig van Beethoven. Un concert singular de la mà d'un dels principals divulgadors musicals que, amb un estil propi i molt personal, acosta la música clàssica al gran públic.

Salt Somriu amb Sergio Valero al Teatre de Salt

Divendres 7, 21 h

Com ja és tradició, el saltenc Sergio Valero presenta i condueix aquest espectacle ple d'humor, amb humoristes reconeguts que es desplaçaran fins Salt per explicar els seus monòlegs i acudits. Un espectacle ideal per passar un vespre divertit ple de riures.

Teatre «Negrata de merda» a la Sala La Planeta de Girona

Dissabte 8, 20.30 h; i Diumenge 9, 18 h

Nick, fill adoptiu de l'Andrea i en Pol, arriba afectat del col·legi perquè la seva companya Anna li ha dit «negrata de merda». Els pares d'en Nick intenten convèncer els pares de l'Anna (Laura i Joan) perquè aquesta demani disculpes per l'insult racista. Amb una sola frase comença la lluita de poder entre les dues famílies.

Toni Soler parla amb Clara Sánchez-Castro sobre l'humor a l'Aula Magna de la Casa de la Cultura

Dissabte 8, 12 h

A les 12 del migdia a l'Aula Magna de la Casa de Cultura, conversa «L'humor necessari», amb Toni Soler, director del programa satíric «Polònia» de TV3 i fundador de la productora Minoria Absoluta. Soler conversarà amb la periodista Clara Sánchez-Castro sobre l'humor, des de totes les pespectives. Setmana dels Rahola 2020,

El Museu Memorial de l'Exili (MUME) inaugurarà l'exposició Art i exili. Artistes de l'exili català de 1939

Dissabte 8, 11 h

La Direcció General de Memòria Democràtica i el Museu Memorial de l'Exili (MUME), organismes que depenen del Departament de Justícia, organitzen aquest dissabte 8 de febrer una jornada d'homenatge en record als exiliats i deportats que van creuar la frontera amb França l'any 1939. Una seixantena de persones de diferents entitats memorialistes es trobaran a les 11 hores del matí a l'encreuament entre la GI-505 i el camí al Coll de Lli, al terme municipal de la Vajol. Des d'allà caminaran durant uns 30 minuts fins al Coll de Lli, situat a 712,8 metres d'alçada, on tindrà lloc un acte d'homenatge. Un cop acabi l'acte del Coll del Lli, la comitiva de participants i autoritats aniran fins al Museu Memorial de l'Exili (MUME), ubicat a la Jonquera (Alt Empordà) on la consellera Capella té previst inaugurar l'exposició Art i exili. Artistes de l'exili català de 1939.

GIOrquestra & Ye-Eun Choi a la Sala Montsalvatge de l'Auditori de Girona

Dissabte 8, 20.30 h

La GIO s'adhereix a la commemoració de la gran efemèride de l'any, el 250è aniversari del naixement de Beethoven, interpretant dues de les grans obres del geni de Bonn, la segona simfonia i el concert per a violí, acompanyats de la violinista Ye-Eun Choi i la prometedora directora francesa Chloé van Soeterstède.

Calonge homenatja Beethoven a la Sala Major del Castell

Dissabte 8, 19 h

Per encetar la 53a edició del Festival de Música de Calonge, se celebra un homenatge al compositor Beethoven, ja que enguany es commemora el 250è aniversari del seu naixement. Combinant peces solístiques de piano, amb duo de violí o amb trio de violí i violoncel, mostrarem diferents facetes de l'autor, des dels seus inicis al classicisme, fins a un llenguatge plenament romàntic. Els intèrprets, músics de ressò internacional, són Maria Canyigueral al piano, Lana Trotovsek al violí i Sebastien Hurtaud al violoncel.

Ktatonik Fest III a la Carpa de Llançà

Dissabte 8, 17.30 h

Ktatonik Fest III es farà aquest dissabte 8 de febrer, a partir de les sis tarda i, «mantenint l'esperit de festa de poble», l'entrada és gratuïta i els preus de les barres, populars. Actuaran dos grups més que en les passades edicions: Discharge; KOP; Adrenalized; Implore; The Capaces; Bad Mongos; Pànico al miedo, i La Banda de l'Agonia oferiran més hores seguides que mai de música hardcore punk.

Tribut a Nirvana amb The Buzz Lovers a la Sala La Mirona de Salt

Dissabte 8, 22.15 h

La mort de Kurt Kobain, l'any 1994, va deixar orfes milions de seguidors de Nirvana. No obstant això, les formacions de tribut permeten encara reviure en directe temes com Smell like teen spirit o Come as you are. Aquest dissabte arriben a La Mirona els The Buzz Lovers, un dels grups que millor transmet la música de la mítica banda de Seattle.

Amas i Dead Normal a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles

Dissabte 8, 21 h

Els projectes Amas i Dead Normal protagonitzen aquest dissabte a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles una nit d'electrònica dins el festival 17820. Amas són dones valentes que se submergeixen en les fosques profunditats de la consciència. Dead normal és un trio de punk electrònic amb base a Barcelona fundat el 2016.

«La Rambla de les Floristes» al Teatre Municipal de Girona

Dissabte 8, 20.30 h

Jordi Prat i Coll dirigeix aquesta adaptació del text de Josep Maria de Segarra ambientat poc abans de la revolució de la Gloriosa de 1868, amb què es posaria fi a les tres dècades del regnat d'Isabel II. Un clàssic del teatre català en què ressonen les commocions polítiques de dos moments estructurals en la història recent.

La gran festa del porc a Canet d'Adri

Diumenge 9, durant tot el dia

A Canet d'Adri han preparat per aquest diumenge dia 9 de febrer la novena edició de la fira que té com a objectiu la difusió del porc i tots els seus productes derivats. Per aquest motiu, al llarg de la jornada i al voltant del pavelló municipal s'han preparat nombroses activitats dirigides a públics de totes les edats. Al llarg del dia les activitats comercials de la fira es complementaran amb altres com la fira d'artesans, els foodtrucks que oferiran menjar, les atraccions infantils, hi haurà també servei de bar, espai infantil i concursos diversos, entre molts altres.

Descobrir els secrets del Fajol a la Garrotxa

Diumenge 9, durant tot el dia

El fajol, també conegut popularment com a blat negre, és un producte molt popular a la Bretanya que, tot i no ser un cereal, té el mateix ús. A Catalunya, aquest producte es cultiva sobretot a les comarques de la Garrotxa i al Pla de l'Estany, però és Batet, un petit poble pròxim a Olot, el que acull una tradicional fira dedicada a aquest desconegut i nutritiu fruit. Serà aquest diumenge quan se celebra la XV edició de la Fira del Fajol. Tothom qui ho vulgui podrà gaudir al llarg del dia de les diverses activitats programades, com ara aprendre sobre l'art de batre, moldre i ventar el fajol. Hi haurà mercat de productes d'artesania, de proximitat i de productes fets a base de fajol.

Cursa «Run4Cancer» a diferents poblacions

Diumenge 9, 10 h

La Fundació Oncolliga Gironina organitza, des del 2015, la cursa «Run4Cancer», amb l'objectiu de recaptar fons en la lluita contra el càncer. És una cursa urbana de 5 o 10 quilòmetres, pensada per a tot tipus de corredors. La Cursa es celebra, simultàniament a diferents poblacions: Salt, Porqueres, Olot, Planoles, Figueres, Palafrugell, Riudellots de la Selva i Tossa de Mar.

Teatre «sabates noves» a l'Auditori de La Mercè de Girona

Diumenge 9, 11 i 12 h

Jordi Palet i Tian Gombau presenten l'espectacle de teatre d'objectes Sabates noves. Un nen estrena sabates i se'n va al riu. Pel camí, descobreix el món que l'envolta: carrers, cases, paisatges, persones i animals. Les seves sabates van acumulant experiències i ell, a poc a poc, creix.

Projecció «Idrissa» al Mundial de La Bisbal d'Empordà

Diumenge 9, 19 h

«Idrissa» és un projecte transmèdia de denúncia de l'actual sistema de control migratori europeu. Aquest projecte pretén, a través de l'elaboració d'una pel·lícula documental, acompanyar durant tot el procés de realització, campanyes de denúncia contra el racisme institucional i sensibilitzar sobre la greu situació de vulneració de drets i explotació de les persones migrades.

Sortida «Ego Sum qui Pecavi» a Vulpellac

Diumenge 9, 11 h

L'Ajuntament de Forallac organitza unes sortides per descobrir el patrimoni del territori i dels nuclis que formen aquest municipi. Aquest diumenge és el torn de Vulpellac, amb aquesta caminada es descobrirà el nucli medieval i la seva evolució, la necròpolis de l'església i el Cavaller de Sant Julià.

Titelles «La petita Capmany» al Teatre de Roses

Diumenge 9, 12 h

La Cia. Tanaka Teatre proposa per aquest diumenge una sessió de titelles per a tots els públics amb l'espectacle La petita Capmany. Un viatge tendre i divertit a través de les tradicions populars per viure una aventura fantàstica i emocionant de la mà d'uns personatges que, de ben segur, faran riure a tothom.