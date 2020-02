Vuit propostes d'oci per passar un gran dia fora de casa aquest diumenge

La gran festa del porc a Canet d'Adri

Durant tot el dia

A Canet d'Adri han preparat per aquest diumenge dia 9 de febrer la novena edició de la fira que té com a objectiu la difusió del porc i tots els seus productes derivats. Per aquest motiu, al llarg de la jornada i al voltant del pavelló municipal s'han preparat nombroses activitats dirigides a públics de totes les edats. Al llarg del dia les activitats comercials de la fira es complementaran amb altres com la fira d'artesans, els foodtrucks que oferiran menjar, les atraccions infantils, hi haurà també servei de bar, espai infantil i concursos diversos, entre molts altres.

Descobrir els secrets del Fajol a la Garrotxa

Durant tot el dia

El fajol, també conegut popularment com a blat negre, és un producte molt popular a la Bretanya que, tot i no ser un cereal, té el mateix ús. A Catalunya, aquest producte es cultiva sobretot a les comarques de la Garrotxa i al Pla de l'Estany, però és Batet, un petit poble pròxim a Olot, el que acull una tradicional fira dedicada a aquest desconegut i nutritiu fruit. Serà aquest diumenge quan se celebra la XV edició de la Fira del Fajol. Tothom qui ho vulgui podrà gaudir al llarg del dia de les diverses activitats programades, com ara aprendre sobre l'art de batre, moldre i ventar el fajol. Hi haurà mercat de productes d'artesania, de proximitat i de productes fets a base de fajol.

Cursa «Run4Cancer» a diferents poblacions

10 h

La Fundació Oncolliga Gironina organitza, des del 2015, la cursa «Run4Cancer», amb l'objectiu de recaptar fons en la lluita contra el càncer. És una cursa urbana de 5 o 10 quilòmetres, pensada per a tot tipus de corredors. La Cursa es celebra, simultàniament a diferents poblacions: Salt, Porqueres, Olot, Planoles, Figueres, Palafrugell, Riudellots de la Selva i Tossa de Mar.

Teatre «Negrata de merda» a la Sala La Planeta de Girona

18 h

Nick, fill adoptiu de l'Andrea i en Pol, arriba afectat del col·legi perquè la seva companya Anna li ha dit «negrata de merda». Els pares d'en Nick intenten convèncer els pares de l'Anna (Laura i Joan) perquè aquesta demani disculpes per l'insult racista. Amb una sola frase comença la lluita de poder entre les dues famílies.

Teatre «sabates noves» a l'Auditori de La Mercè de Girona

11 i 12 h

Jordi Palet i Tian Gombau presenten l'espectacle de teatre d'objectes Sabates noves. Un nen estrena sabates i se'n va al riu. Pel camí, descobreix el món que l'envolta: carrers, cases, paisatges, persones i animals. Les seves sabates van acumulant experiències i ell, a poc a poc, creix.

Projecció «Idrissa» al Mundial de La Bisbal d'Empordà

19 h

«Idrissa» és un projecte transmèdia de denúncia de l'actual sistema de control migratori europeu. Aquest projecte pretén, a través de l'elaboració d'una pel·lícula documental, acompanyar durant tot el procés de realització, campanyes de denúncia contra el racisme institucional i sensibilitzar sobre la greu situació de vulneració de drets i explotació de les persones migrades.

Sortida «Ego Sum qui Pecavi» a Vulpellac

11 h

L'Ajuntament de Forallac organitza unes sortides per descobrir el patrimoni del territori i dels nuclis que formen aquest municipi. Aquest diumenge és el torn de Vulpellac, amb aquesta caminada es descobrirà el nucli medieval i la seva evolució, la necròpolis de l'església i el Cavaller de Sant Julià.

Titelles «La petita Capmany» al Teatre de Roses

12 h

La Cia. Tanaka Teatre proposa per aquest diumenge una sessió de titelles per a tots els públics amb l'espectacle La petita Capmany. Un viatge tendre i divertit a través de les tradicions populars per viure una aventura fantàstica i emocionant de la mà d'uns personatges que, de ben segur, faran riure a tothom.