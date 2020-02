La capital del porc

Riudellots de la Selva va prendre la determinació fa uns anys que volia ser un municipi de referència pel que fa al porc. I d'això ja en fa sis anys. Aquest cap de setmana arriba una nova edició de Fiporc, la fira dedicada exclusivament al món del porc. En aquests pocs anys ja ha aconseguit convertir-se en una mostra de rerferència a tot Catalunya, ja que durant dos dies totes les activitats giraran al voltant de la reinvindicació de tot el que envolta el món del porc. Riudellots de la Selva ha aconsegut que aquesta fira sigui un dels principals eixos econòmics i un símbol identitari, segons reconeixen els promotors en la seva web.

Aquesta setena edició continua amb l'esperit del primer any i sense perdre de vista que el principal protagonista és el porc i tots els productes derivats del procés de la matança i els embotits. Un dels principals atractius és la zona gastronòmica, un espai on es podran degustar i també comprar tota classe de productes derivats del porc. La zona està perfectament equipada amb taules i cadires per donar més confort als comensals i visitants. Segons han avançat els organitzadors, en aquesta àrea s'hi podran tastar dels típics greixons fins a tota mena d'embotits, carn a la brasa, carn de perol i pernil, entre molts altres productes. Aquesta àrea es complementarà igualment amb un escenari des d'on es portaran a terme diverses demostracions i exhibicions del procés de matança i especejament de la mà d'autèntics professionals en la matèria. Principalment, són voluntaris del poble qui faran aquesta tasca acompanyats en tot món pel cuiner i divulgador gastronòmic, Pep Noguer.

Els organitzados del Fiporc han anunciat també que durant aquests dos dies (15-16 de febrer) els visitants podran veure una mostra d'oficis antics. Durant tot el cap de setmana s'alternaran activitats per a tots els públics com les actuacions musicals. A l'àrea de tast s'hi podra trobar una punxa de tres botifarres de tres gustos, plats guisats que tindran evidentment com a base el porc i altres productes. Per anar obrint boca, els visitants han de saber que trobaran especialitats de porc elaborades, per exemple, per la reconeguda Cuina de Sils i altres propostes més dolces a càrrec del Forn de Pa Sant Cristòfol o la Pastisseria Noguera. Els tastets es podran fer adquirint tiquets que costaran un euro cada un.