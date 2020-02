Deu idees per sortir de casa aquest dissabte a les comarques gironines

La gran festa internacional del Circ a la carpa del Camp de Mart de la Devesa de Girona

Diferents hores

La gran carpa situada al Camp de Mart de la Devesa de Girona acull, fins al pròxim dimarts dia 18 de febrer, la 9a edició del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or. L'esdeveniment commemora en aquesta edició els 50 anys de l'arribada de les companyies circenses de Rússia a Catalunya. Per aquest motiu, la programació inclou fins a deu companyies russes. Dels 24 espectacles que es podran veure destaca Vladimir Ivanov, que farà un número basat en equilibri sobre cilindres enfilat en un trapezi. En l'apartat més còmic, destaca també la participació d'Oksana Awkward, reconeguda com una de les pallasses amb més talent del moment. Pots consultar els horaris i tota la informació sobre el Festival Internacional del circ aquí.

Riudellots es converteix en la capital del Porc amb el «Fiporc»

Durant tot el dia

Aquest cap de setmana arriba una nova edició de Fiporc, la fira dedicada exclusivament al món del porc. Riudellots de la Selva ha aconseguit que aquesta fira sigui un dels principals eixos econòmics i un símbol identitari, segons reconeixen els promotors en la seva web. Aquesta setena edició continua amb l'esperit del primer any i sense perdre de vista que el principal protagonista és el porc i tots els productes derivats del procés de la matança i els embotits. Un dels principals atractius és la zona gastronòmica, un espai on es podran degustar i també comprar tota classe de productes derivats del porc. La zona està perfectament equipada amb taules i cadires per donar més confort als comensals i visitants.

Les comarques gironines donen la benvinguda al carnaval

Durant tot el dia

L'època de disbauxa i alegria ja ha arribat, i la majoria de pobles es preparen per donar la benvinguda al carnaval i als reis carnestoltes. Municipis com Palamós, Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols i Calonge enceten aquest cap de setmana la programació de carnaval amb els tradicionals sopars de colles i la presentació dels reis carnestoltes. Banyoles s'avança a la celebració del carnaval i aquest dissabte celebra la rua i el ball de disfresses. Consulta tots els actes que s'han preparat aquest carnaval a les comarques gironines al nostre especial de carnaval.

«Un obús al cor» a la Sala La Planeta de Girona

20.30 h

L'autor d'Incendis, el dramaturg Wajdi Mouawad, presenta la història d'un home que ha d'afrontar la notícia de la mort imminent de la seva mare i que fa un viatge pel temps i l'espai per recordar amb tendresa, còlera, dolor i humor l'odissea de la seva família. Una bomba explosiva que replanteja de nou els vincles.

Street food Winter a l'envelat de les Espanles de Llançà

19 h

La cinquena edició de l'Street Food Winter de Llançà se celebra dissabte a l'envelat de la Vila, per iniciativa dels restaurants de la població amb la col·laboració de l'Àrea de Turisme. Es podran degustar 17 tapes de 10 establiments de Llançà, acompanyades dels vins de la DO Empordà, amb les actuacions dels grups locals Discover's i Equinox Trio. Per tancar la nit, alguns establiments oferiran copes amenitzades amb la música del Trio Calavera.

Ítaca Carnaval a La Mirona de Salt

22 h

El festival Ítaca, Cultura i Acció i La Mirona organitzen una nit de carnestoltes que vol convertir-se en una proposta cultural de referència durant aquesta popular celebració. La nit inclourà les actuacions del col·lectiu valencià de rap i rock Mafalda i els maresmencs Ebri Knight i es clourà amb la tradicional festa de carnaval de La Mirona.

Poesia cantada a l'Auditori de l'Espai Ter de Torroella de Montgrí

20.30 h

El Cor Canta, amb l'Orquestra de Cambra Terrassa 48, estrena aquest dissabte a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí dues obres: Camí del sol, basada en poemes de Joan Salvat Papasseit i Visions i cants, basada en textos de Joan Maragall. A la segona part del concert s'interpretarà l'obra Glòria, del compositor Albert Guinovart.

»Pel davant i pel darrere» al Teatre de Bescanó

18 i 21 h

Un dels èxits teatrals dels últims anys arriba a Bescanó aquest dissabte en doble sessió. L'obra mostra les dificultats que pateix una companyia de teatre per muntar i girar una obra teatral. Un gran repartiment fa que aquesta obra sigui un èxit de taquilla i públic.

Martí Serra & Rita Payés al Sunset Jazz Club de Girona

22 h

Martí Serra arriba aquest dissabte al Sunset per presentar el seu nou treball, amb el seu quartet format per joves talents. Es tracta d'un àlbum doble, on d'una banda hi ha un enregistrament en directe del grup, amb composicions originals, i de l'altra, un àlbum homenatge a Nina Simone, amb Rita Payés a la veu i el trombó.

Teatre «La partida d'escacs» a l'Espai La Pineda de Sant Gregori

21 h

Stefan Zweig va escriure La partida d'escacs quan ja es trobava en el seu exili argentí. El narrador d'aquest relat està de camí a Buenos Aires a bord d'un transatlàntic. Iván Morales ha transformat la història en un intens monòleg –entre la comèdia i el drama– al servei del veterà actor Jordi Bosch.