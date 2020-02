Deu idees per sortir de casa aquest dissabte a les comarques gironines

La gresca i la disbauxa agafen el protagonisme amb el primer cap de setmana de Carnaval a les comarques gironines

Durant tot el dia

Rues, disfresses i molta gresca! De Roses a Blanes, passant per Palamós, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Castell-Platja d'Aro, Santa Cristina d'Aro, Torroella de Montgrí, l'Escala, Lloret de Mar, la Bisbal d'Empordà, Albons o Tossa de Mar, els municipis de les comarques gironines, i sobretot de la Costa Brava, s'omplen entre divendres i dilluns de rues i altres activitats, amb motiu de les festes de Carnaval. Serà un cap de setmana farcit d'emocions, en el qual les disfresses més originals i les clàssiques, la música festiva, els balls, la gresca i un bon grapat d'activitats paral·leles faran gaudir petits i grans. Les festes de Carnaval també seran protagonistes en altres municipis de la demarcació, com Santa Coloma de Farners, Girona, Sant Feliu de Pallarols, Olot, Sant Joan de les Abadesses o Vidreres. Consulta tots els actes al nostre especial de Carnaval

La fira més dolça a Crespià

Durant tot el dia

Aquest cap de setmana arriba una nova edició de l'esperada fira de la mel, lloc de trobada de molts productors artesans que tenen cura del producte. Durant els dies 22 i 23 de febrer es portaran a terme diferents actes i activitats per a tots els públics. La fira donarà el tret de sortida demà, a partir de les 12 del migdia. Mitja hora més tard s'ha programat l'actuació de l'Esbart Dansaire de Fontcoberta i un tast de mel al centre polivalent a càrrec de Dolça Abella. Aquest és un centre productor de els comarques gironines que té la particularitat de tenir els seus abellars situats en zones protegides de diferents parcs naturals de la demarcació. Per aquest motiu la seva abella i altres productes que elaboren tenen un gran interès des del punt de vista ecològic ja que les abelles queden lluny d'insecticides. Fins i tot, fan la transhumància de les abelles des de la Costa Brava fins a l'alta muntanya i els Pirineus. Tot plegat es transforma en un producte d'una gran qualitat que es podrà tastar i degustar en la primera jornada de la fira.

Visita romana teatralitzada al Museu d'Arqueologia d'Empúries

11.30 h

Els antics habitants de la ciutat romana Emporie mostren com era la vida de la ciutat al segle I dC. A través de la seva divertida explicació es podrà conèixer com eren les cases, places, mercats i temples a l'antiga roma. Una activitat ideal per fer en família.

»El nus la flor» a l'Auditori Viader de la Casa de Cultura de Girona

22 h

Música i poesia conflueixen en aquest espectacle que arriba a de la mà de Maria Mauri, Enric Casasses i el jove pianista Daniel Ariño. Una aposta, amb obres del mateix Casasses, per crear un gran cicle de cançó i recitat en català en el qual s'integri una miríada de tendències estètiques.

Puigcerdà celebra la 25a festa del trinxat al Pavelló

21 h

El trinxat de la Cerdanya és un dels plats més típics de la comarca i del Pirineu. Consisteix en una barreja de col i patata amb cansalada viada. La capital de la Cerdanya acull la 25a edició de la Festa del Trinxat, amb un sopar de gala on es podran degustar embotits i formatges del Pirineu, i el tradicional Trinxat de la Cerdanya.

Homenatge a Ferran Bonet al Ferrish Fest a La Mirona de Salt

18.30 h

La Mirona acull la quarta edició del Ferrish Fest, en homenatge al desaparegut Ferran Bonet, membre de Bullit. El grup de Sant Feliu de Guíxols estarà acompanyat de Tom Hagan, Llacuna, Malämar, Man, man, Man, La petit Mort i The handclappers.

Pybus Groove al Sunset Jazz Club de Girona

22 h

El saxofonista canadenc Dave Pybus encapçala aquest quartet de luxe integrat per alguns dels músics amb més de groove de l'escena, que també participen en altres grups com Macaco o Princess of Time. El quartet presentarà al local gironí la seva magistral fusió de jazz i ritmes afro-americans com el funk i el bogaloo.

Concert de Dream Big Band a l'Auditori l'Ateneu de Banyoles

21 h

Aquest any es commemora el 50è aniversari de la mort de Josep Carner, i la Dream Big Band presenta Els fruits saborosos, un recull de 18 poemes amb títol de fruit que parlen d'emocions i de la vida. Amb la veu de Gemma Abrié i la rapsoda Mariona Blanch, i dirigits per Vicens Martín, arriben a Banyoles amb un concert espectacular.

«Amici Miei» al Teatre de Salt

21 h

Mario Gas convida al públic a passar una vetllada molt personal en companyia dels amics literaris i musicals que han marcat la seva vida. En un ambient intimista i en companyia de la pianista, compositora i també actriu Bárbara Granados, besnéta del cèlebre Enric Granados, Gas interpreta textos, poemes i cançons.

«Dolors» al Teatre Municipal de Girona

17 h

El Teatre Lliure i MeriYanes Produccions presenten a Girona Dolors, una obra teatral en format sèrie televisiva. L'obra consta d'un total de sis capítols d'uns 45 minuts de durada. Amb un format de sitcom, aquesta innovadora proposta es planteja com un joc per a l'espectador de teatre, a través de les peripècies de tres personatges singulars.