Set propostes d'oci per passar un gran dia fora de casa aquest diumenge

La gresca i la disbauxa agafen el protagonisme amb el primer cap de setmana de Carnaval a les comarques gironines

Durant tot el dia

Rues, disfresses i molta gresca! De Roses a Blanes, passant per Palamós, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Castell-Platja d'Aro, Santa Cristina d'Aro, Torroella de Montgrí, l'Escala, Lloret de Mar, la Bisbal d'Empordà, Albons o Tossa de Mar, els municipis de les comarques gironines, i sobretot de la Costa Brava, s'omplen entre divendres i dilluns de rues i altres activitats, amb motiu de les festes de Carnaval. Serà un cap de setmana farcit d'emocions, en el qual les disfresses més originals i les clàssiques, la música festiva, els balls, la gresca i un bon grapat d'activitats paral·leles faran gaudir petits i grans. Les festes de Carnaval també seran protagonistes en altres municipis de la demarcació, com Santa Coloma de Farners, Girona, Sant Feliu de Pallarols, Olot, Sant Joan de les Abadesses o Vidreres. Consulta tots els actes al nostre especial de Carnaval

La fira més dolça a Crespià

Durant tot el dia

Aquest cap de setmana arriba una nova edició de l'esperada fira de la mel, lloc de trobada de molts productors artesans que tenen cura del producte. Durant els dies 22 i 23 de febrer es portaran a terme diferents actes i activitats per a tots els públics. La fira donarà el tret de sortida demà, a partir de les 12 del migdia. Mitja hora més tard s'ha programat l'actuació de l'Esbart Dansaire de Fontcoberta i un tast de mel al centre polivalent a càrrec de Dolça Abella. Aquest és un centre productor de els comarques gironines que té la particularitat de tenir els seus abellars situats en zones protegides de diferents parcs naturals de la demarcació. Per aquest motiu la seva abella i altres productes que elaboren tenen un gran interès des del punt de vista ecològic ja que les abelles queden lluny d'insecticides. Fins i tot, fan la transhumància de les abelles des de la Costa Brava fins a l'alta muntanya i els Pirineus. Tot plegat es transforma en un producte d'una gran qualitat que es podrà tastar i degustar en la primera jornada de la fira.

Visita romana teatralitzada al Museu d'Arqueologia d'Empúries

11.30 h

Els antics habitants de la ciutat romana Emporie mostren com era la vida de la ciutat al segle I dC. A través de la seva divertida explicació es podrà conèixer com eren les cases, places, mercats i temples a l'antiga roma. Una activitat ideal per fer en família.

»El nus la flor» al Teatre Mundial de La Bisbal

19 h

Música i poesia conflueixen en aquest espectacle que arriba a de la mà de Maria Mauri, Enric Casasses i el jove pianista Daniel Ariño. Una aposta, amb obres del mateix Casasses, per crear un gran cicle de cançó i recitat en català en el qual s'integri una miríada de tendències estètiques.

Espectacle familiar «My baby is a queen» al Teatre Principal d'Olot

16, 17 i 18 h

La Petita Malumaluga proposa aquest diumenge a Olot un espectacle, especialment pensat per a nens i nenes de 0 a 3 anys, on el públic és el protagonista. Quatre ballarins i tres músics que observen i acompanyen. Els orígens, la discapacitat, el gènere i els pensaments. Un recorregut per la diferència i per qui i com la mira.

Sortida de descoberta «Oleum et vinum in castro petra taliata»

11 h

L'Ajuntament de Forallac organitza unes sortides per descobrir el patrimoni del territori i dels nuclis que formen aquest municipi. Aquest diumenge és el torn de Peratallada, on es descobrirà la història i l'arqueologia del municipi, amb una visita en clau gastronòmica de l'evolució del nucli de Peratallada.

Vermut amb el flamenc d'Alaire a l'Espai Cívic Can Gibert de Girona

12 h

El grup de flamenc Alaire serà l'encarregat aquest diumenge de posar la música en directe al ja tradicional vermut que té lloc a l'Espai Cívic Can Gibert de Girona. Una proposta per gaudir de la millor essència de la música flamenca tot prenent un vermut o un aperitiu en el millor ambient.