Descobrir el patrimoni natural a peu

El patrimoni natural de Catalu­nya, i en especial el de les comarques gironines, té una riquesa espectacular. Ja sigui a l'interior o la costa, s'hi amaguen autèntics tresors patrim0nials que sovint passen desapercebuts i no els coneixem. El club excursionista Els Perduts de Begur organitza cada mes una sortida o un itinerari per descobrir precisament aquest patrimoni i posar-lo a l'abast de la gent. Són rutes fàcils que no necessiten una excessiva preparació però cal anar sempre ben equipat. Per això, necessitarem l'assessorament dels organitzadors, que tenen una major experiència sobre el terreny i saben perfectament què es necesita en cada sortida.

Al llarg d'aquest any s'han programat diverses sortides i caminades per diferents punts del territori. L'objectiu, segons expliquen des del club begurenc, és donar a conèixer entre els veïns i veïnes alguns dels espais emblemàtics del patrimoni natural català. El calendari ja va arrancar el mes de gener passat amb una sortida a les mines de Mont-ras. Per a aquest any hi ha més d'una desena d'itineraris de jornada sencera o mitja que re­correran el territori català fins a finals d'any, segons han donat a conèixer els organitzadors.

Les excursions es duran a terme, generalment, el penúltim diumenge de cada mes; i l'entitat ofereix a tots els seus usuaris la possibilitat de participar directament en la confecció d'aquestes sortides o de les diferents activitats relacionades amb l'excursionisme que es duen a terme, segons han explicat. En aquest sentit, totes aquelles persones interessades cal que es posin en contacte amb el Club Excursionista Els Perduts de Begur a través del web www.perdutsbegur.cat; als perfils de l'entitat a les xarxes socials Facebook, Instagram o Twitter; o també enviant un correu electrònic a l'adreça perdutsbegur@gmail.com. Els organitzadors els informaran de tots els detalls de les sortides.

Per a aquest mes de febrer hi ha programada l'anomenada ruta dels Àngels i el balcó de les Bruixes a Montigalar. Per al vinent, els participants podran fer la via ferrada de Centelles i a l'abril tocarà la Tuta dels Morts de Sant Antoni. El mes de maig, amb l'arribada del bon temps, serà el moment de descobrir els gorgs de les Planes d'Hostoles.

Però no tot ha de ser caminant, és clar. El mes de juny, amb l'arribada de les primeres calors, se celebrarà l'onzena edició de la marxa popular Puja i Baixa de Begur i la sortida amb caiac per la costa. Al juliol es farà un bany de nit a la plat ja i es farà una sortida a la cursa de l'olla de Núria, una de les cites més destacades en el calendari de curses de muntanya i on es donen cita els millor especialistes.

A l'agost es farà una sortida al pic de Vallibierna i al setembre la ruta serà gironina, amb una caminada als dòlmens de Cantallops. A l'octubre es farà un recorregut al castell, ermita i voltants de Santa Coloma de Farners i el novembre vinent la ruta programada arribarà fins a l'ermita de Sant Miquel de Castelló, a Hostalets d'en Bas ­(Garrotxa). Per tancar l'any, hi haurà la tradicional caminada solidària a benefici de La Marató de TV3. Tot un calendari de sortides ben complet i variat que ens permetrà fer exercici i a la vegada conèixer molts indrets i paisatges.

Calendari de sortides del 2020

Gener

Len mines de Mont-ras

Febrer

Ruta dels Àngels, balcó de les bruixes, a Montigalar

Març

Via ferrada, a Centelles

Abril

La tuta dels Morts, a Sant Aniol

Maig

Gorgs de les Planes d'Hostoles

Juny

11a edició de la Marxa Popular Puja i Baxa de Begur i sortida en caiac per la costa

Juliol

Bany nocturn a la platja i sortida a l'Olla de Núria

Agost

Pic de Vallibierna

Setembre

Ruta dels Dòlmens, a Cantallops

Octubre

Castell, ermita i voltants de Santa Coloma de Farners

Novembre

Ermita de Sant Miquel de Castelló a Hostalets d'en Bas

Desembre

Caminada solidària per La Marató de TV3