Les millors propostes del cap de setmana

Fira la primera edició de l'àgora dolça

La ciutat de Girona serà l'escenari entre aquest dissabte, dia 29 de febrer, i dilluns 2 de març, de la primera edició de la fira Àgora Dolça, una iniciativa que neix amb l'objectiu d'esdevenir un referent en el sector de la brioixeria, la confiteria i la xocolata del territori. El dissabte la programació es concentrarà a la plaça de Catalunya, on hi haurà una fira popular de productors i artesans de confitures, melmelades, mel, xocolata, caramels i tota mena d'especialitats dolces, incloses begudes com licors, garnatxes, moscatells i vins dolços. Durant la jornada, es preveu que es facin demostracions de cuina al matí, amb gelats de xuixo, xuixos a la brasa o un xuixocooking a càrrec del guanyador del primer concurs El Millor Xuixo del Món, Ricard Jambert, de la pastisseria Padrés de Banyoles.

Teatre «apnea» entre germans a Girona

Clara Mir i Mario Rebugent, amb la direcció de Ferran Joanmiquel i la producció de Log Out Teatre, presenten aquesta cap de setmana a La Planeta Apnea, una proposta sobre l'estreta relació entre dos germans, que d'un dia per l'altre, estableixen un vincle que va molt més enllà de l'estrictament familiar.

Festa el carnaval de la Garrotxa

Olot celebra aquesta cap de setmana la seva festa de carnaval. La tradicional festivitat viurà el seu gran dia dissabte, amb la cercavila de la reina i el rei, la rua que recorrerà diversos carrers i places del municipi, el sopa de penyes i la gran festa, que enguany comptarà amb l'actuació de l'Orquestra Maribel. Al llarg del tres dies, la festa serà igualment present en tots els indrets de la ciutat.



Teatre «Això ja ho he viscut» a Roses

Míriam Alamany, Xavier Ruano, Sílvia Bel, Roc Esquius, Carles Martínez i Lluís Soler protagonitzen Això ja ho he viscut, una peça teatral dirigida per Sergi Belbel, a partir d'una de les obres que formen part de la Trilogia del temps de J.B Priestley. Una exploració de la naturalesa del temps a través de l'experiència del déjà-vu, en aquesta ocasió.

El drogas a la mirona

Enrique Villarreal Armendáriz, conegut artísticament com El Drogas, aterra aquest dissabte a La Mirona de Salt. El veterà artista, exbaixista i líder de la mítica banda de rock Barricada, presentarà a les comarques gironines el seu darrer treball d'estudi, Sólo quiero brujas en esta noche sin compañía, publicat fa tot just un any.

Una doble sound system

Les associacions gironines Music&Energy i Rootical Works organitzen per aquest dissabte una doble sessió de sound system gratuïta que tindrà lloc a la plaça Mas Masó, a la vora de l'Institut de Santa Eugènia de Girona. Hi haurà dos ambients diferenciats, amb música techno en un i música dub i jamaicana a l'altre, amb servei de bar i dues food trucks. Una proposta ideal per gaudir del bon temps amb la millor música.



Familiar «el senyor petit»

El senyor petit és el títol de l'espectacle familiar que aquest diumenge presenta a Roses la Cia.Teatre a la Fuga. En aquesta proposta, escrita per Anna Maria Ricart, interpretada per Laura Pujolàs i Tere Solà i amb la direcció d'Anna Roca, la companyia convida a reflexionar sobre la curiositat, la imaginació i la màgia, que massa sovint desapareixen quan ens fem grans.



Les sonates de Beethoven a Banyoles

La pianista asturiana Noelia Rodiles se suma aquest diumenge a la commemoració del 250è aniversari del naixament de Beethoven amb un concert a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles, del qual va ser artista resident el 2011 amb l'extint Trio Mozart de Deloitte. Interpretarà tres sonates per a piano del compositor alemany.