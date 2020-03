Caminant per la costa del puig d'Adri

Situat a peus de Rocacorba i envoltant d'una gran riquesa natural i paisatgística es troba Canet d'Adri. A pocs minuts en cotxe de Girona, aquesta zona integrada per camps de conreus i boscos amaga autèntiques joies naturals com una important zona de gorgues i fins i tot un antic volcà. Des de Canet, surten algunes rutes a peu per fer senderisme sense excessiva dificultat. Són rutes que són un regal per als ulls ja que podrem contemplar sense esforç alguns paratges que són totalment desconeguts per a molts gironins.

Des de la web municipal de l'Ajuntament de Canet d'Adri es pot arribar a un enllaç de Natura Local on es precisen les rutes que es poden fer. Estan molt detallats tots els aspectes que hem de tenir en compte a l'hora de fer la sortida a peu. A la ruta hi ha una fitxa on s'especifica de manera molt concreta la tipologia, la dificultat, la durada, el pendent, la distància, quin tipus de fauna o floral podem trobar i una valoració final.

Podem agafar la ruta que es portarà a caminar per la costa del puig d'Adri. Segons els promotors es troben davant el camí antic de Canet que unia els pobles de Canet i d'Adri i que ara està totalment recuperat. Qui es decideixi a fer-lo ha de saber que es trobarà amb un paisatge totalment rural rodejat de masies amb boscos mixtos d'alzines, suros i pins, segons consta a la fitxa. A més, es podran contemplar les panoràmiques de les muntanyes de Rocacorba -tot un referent per als gironins i per als habitants de la Vall del Llèmena- amb el Puigsou com a punt culminant.

Un dels majors atractius naturals d'aquesta ruta són les gorgues de la font de la Torre. Cal tenir present, però, que només les podrem contemplar ja que està prohibit banyar-se a la gorga i qui ho faci es pot exposar a una sanció econòmica que pot arribar fins als 3.000 euros. No obstant això, la gorga es presenta com el punt culminant de la ruta.

Si seguim el sender antic que unia Canet i Adri pujarem per un camí on hi ha un bosc d'alzines «amb alguns exemplars esparsos de suro i pi pinyer. Al camí trobarem antigues places carboneres, a on coneixerem el seu funcionament i aprofitament, descobrirem detalls sobre la fauna i flora que habita aquests boscos abans de començar a baixar en direcció al poble d'Adri, on visitarem l'església romànica i la rectoria de Sant Llorenç», segons s'explica a l'enllaç de Natura Local des de la web de Canet d'Adri.

Els caminants podran també contemplar dipòsits piroclàstics en alguns marges dels diferents camps de conreu de la zona. El camí de tornada es fa a través d'una pista molt accessible i per un sender que passa pel costat de «can Xinet de Puig d'Adri, ara ja en runes, construïda amb material volcànic, des d'on gaudirem d'una panoràmica immillorable; descobrirem antics murs de pedra seca, testimoni de la presència del cultiu de vinya a la zona i descobrirem altres petits secrets amagats a la falda del volcà del puig d'Adri», segons consta a la descripció.

En el tram final, ens trobarem llavors amb la joia natural de les gorgues i d'aquí dins al punt d'inici. Els promotors aconsellen a qui vulgui fer el camí a portar sempre aigua, respectar el medi ambient i les propietats privades i tenir en compte que en algun punt hi ha perill de relliscar, sobretot en els trams de baixada. Cal dur sempre un calçat còmode, roba d'abric segons l'època de l'any i protecció solar.