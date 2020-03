Nil Moliner: «Encara que escrigui una cançó plorant, em surten lletres optimistes»

A l'any 2020 no és necessari haver publicat un disc per arribar als 100 milions de reproduccions o aconseguir un disc de platí. Que no calgui, no vol dir que s'estigui deixant de fer. El cantant Nil Moliner (Sant Feliu de Llobregat, 1992) va llançar a finals de febrer el seu primer àlbum, Bailando en la batalla (Warner), després de dos anys d'èxits com Hijos de la tierra i concerts arreu de l'Estat. «Fa moltíssima il·lusió ser tu ara qui està a la caràtula», confessa. I és que Moliner assegura «que ha picat molta pedra» per arribar fins aquí, i que totes les adversitats l'han portat a ser positiu de mena. «Encara que escrigui una cançó plorant, em surten lletres optimistes», diu el cantant.

«Soc una persona molt positiva. Fa molts anys vaig tenir molts problemes d'ansietat, vaig estar quatre anys molt malaltó, i realment durant aquells anys vaig aprendre a afrontar la vida de diferent manera», explica. «Hi ha cançons del disc que he escrit plorant, i després quan la gent les escolta és una cançó trista però té llum. Suposo que no puc amagar que soc una persona optimista», assegura el músic de Sant Feliu, que va donar-se a conèixer gràcies a una aparició al programa Operación Triunfo com a compositor d'una cançó candidata a Eurovisió.

Aquesta manera d'entendre la vida l'ha reflectit en el seu primer disc, Bailando en la batalla. «És el que hauríem de fer tots i totes. La vida és una batalla però és una batalla de colors. Amb les nostres pors i preocupacions hem de saber ballar i afrontar-les d'una manera diferent», sosté el cantautor. L'àlbum combina cançons ballables amb d'altres més melancòliques, amb l'amor com a eix transversal del disc. «És del que és més fàcil parlar. És un sentiment tan fort, enamorar-te, i desenamorar-te, i passar-ho malament, crec que és el més fàcil d'expressar», diu Moliner.

Tot el que escriu és en primera persona. «No sé escriure d'una altra manera. Tot el que escric són coses que visc i em passen», assegura. Amb l'excepció d'un tema de l'àlbum, Tal vez, que aborda el drama dels refugiats al Mediterrani, i si bé ell no ho ha viscut, li va explicar de primera mà un amic que va estar a Lesbos amb Open Arms. «Evidentment l'estat emocional que em trobava en aquell moment era de ràbia i impotència. Forma part també de la meva vida i dels problemes que ens afecten a tots. Va ser necessari escriure aquesta cançó, però evidentment no faig música reivindicativa però sí sobre el que sento», argumenta el cantant pop.

Un dels senzills del disc, Soldadito de Hierro, és disc de platí a l'Estat. «Portem molts anys treballant dur amb tot l'equip que m'envolta. Quan feia versions, ja intentava cuidar tots els detalls per realment afrontar tot el que ve. Són molts anys tocant per 'baretos' de mala mort», confessa el cantant.

Nil Moliner va començar com a cantant i guitarrista del grup CyBee, i posteriorment es va dedicar a fer versions en solitari d'altres grups. «Tocàvem en sales de mala mort, a horaris que feien por i per a borratxos i borratxes. La gent no t'escoltava», explica el cantant, xocat per l'evolució del seu projecte. Va ser a partir de compondre el tema Que nos sigan las luces per al concursant d' Operación Triunfo Alfred García l'any 2018, quan la seva carrera va fer un salt. «El que costa és que et vinguin a veure les primeres 100 persones. Això sí que va ser a partir de sortir a OT, va ser un aparador», assenyala.

Amb les entrades esgotades pel començament de gira a Razzmatazz el 29 de març, Nil Moliner engega un tour de sales fins al maig i festivals durant l'estiu per tot l'Estat. També té dates confirmades per primera vegada a Llatinoamèrica. De cara al futur, demana seguir amb el mateix equip que el fa «tocar de peus a terra».

Concert a La Mirona



La gira de presentació d'aquest debut en llarg com a cantautor passarà el pròxim 8 de maig per la sala La Mirona de Salt. Precisament en aquest ciutat Nil Moliner va firmar exemplars del seu àlbum el passat dimecres, en un acte organitzat per l'Espai Gironès i la botiga Fnac que va aplegar un bon grapat de seguidores i seguidors. El músic tornarà el pròxim estiu a trepitjar les comarques gironines amb un concert a Sant Feliu de Guíxols previst per al 9 d'agost, en el marc del festival de la Porta Ferrada.