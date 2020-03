Nou propostes d'oci per passar un gran dia fora de casa aquest diumenge

Actes reivindicatius pel Dia Internacional de la Dona

Durant tot el dia

Tot i ser diumenge, s'ha convocat una vaga feminista amb motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora, per denunciar la discriminació salarial, la precarietat laboral, la violència masclista i sobrecàrrega de les tasques de cura que pateixen les dones. Com sempre, a part de les manifestacions unitàries, s'han convocat diverses activitats i actes commemoratius i reivindicatius, on la performance «Un violador al teu camí» és una de les activitats estrella d'aquest any. Consulta aquí totes les activitats que se celebren a les comarques gironines aquest cap de setmana.

El Black Music Festival torna a sonar amb força

Durant tot el dia

El Black Music Festival s'inicia aquest cap de setmana carregat de música i esdeveniments. Hannah Williams & The Affirmations, la Black Music Big Band Junior, Strombers, o Barcelona Gospel Messengers son alguns dels noms que aquest cap de setmana oferiran els seus concerts. Dissabte l'associació Reggae Girona celebra, la 6a edició del Sound System al Black Music Festival. La jornada de Sound System començarà a les 12 del migdia i s'allargarà fins a mitjanit. El Sound System construït pels membres de l'associació farà vibrar amb el seu so únic a tots els assistents.

Les paraules agafen el protagonisme aquest mes de març a Roses

Durant tot el dia

Durant tot el mes de març, la vila de Roses s'omple de recitals poètics, rutes literàries, mercats de llibres de segona mà i autors parlant de literatura. Enguany, a més, la proposta permet estrenar i obrir al públic el Jardí del Mas de les Figueres. Aquest cap de setmana, es podran trobar propostes com el mercat solidari del llibre de 2a mà, l'acció creativa «Dona la teva paraula» o un vermut literari amb autors de l'editorial Cal·lígraf.

Botiga al carrer a Platja d'Aro

Durant tot el dia

Durant tot el cap de setmana, els comerços de Platja d'Aro surten al carrer per a oferir les millors ofertes i oportunitats en moda. Una gran oportunitat de trobar els millors complements, accessoris i la millor moda al millor preu. A part de Platja d'Aro, Palamós i Banyoles també celebren la seva particular botiga al carrer.

«Plomes i reclams» torna a la Planeta de Girona

18 h

teatre

Després de l'èxit de l'espectacle Àries de reservat, l'actriu i cantant Elena Martinell i la pianista Glòria Garcés pugen de nou a l'escenari amb Plomes i reclams, un espectacle ornitològic que esdevé tota una proclama feminista, on la seva protagonista, la Papagena de La flauta màgica de Mozart, es rebel·la contra la seva eterna condició de ser només una figura decorativa. Martinell i Garcés compten, una vegada més, amb l'equip format per Marc Rosich a la dramatúrgia i el director i coreògraf Roberto G. Alonso. L'espectacle es podrà veure aquest cap de setmana a la sala La Planeta, coincidint amb la commemoració, diumenge, del Dia Internacional de les Dones.

Fira del bacallà i fira del vailet a Mollet de Peralada

Durant tot el dia

Mollet de Peralada celebra diumenge una fira per degustar les millores esqueixades de bacallà, amb taller de cuina, música, carrers decorats i activitats infantils. La Fira del Bacallà i de les Arts de Mollet arribat a la desena edició mantenint la seva aposta pel producte de qualitat i per oferir activitats paral·leles adreçades a tots els públics.

Aplec de Sant Gregori

Durant tot el dia

Diumenge se celebra l'Aplec de Sant Gregori al veïnat de l'Església, amb activitats per a tots els públics durant tot el dia. Hi haurà ofici solemne i sardanes amb la Cobla la Principal de l'Escala, trobada de puntaires, tallers infantils, balls en línia, música, animació infantil, foodtrucks i parades de productes d'alimentació.

El viatge de la «Nadia» a l'Auditori de l'Espai Ter de Torroella de Montgrí

19 h

Nadia Ghulam, Carles F. Giua i Eugenio Szwarcer protagonitzen Nadia, un espectacle de teatre documental en el qual la mateixa la protagonista explica en primera persona una història que enllaça el seu passat a Kabul, capital de l'Afganistan, amb el seu present a Barcelona i projecta una mirada d'esperança cap al futur.

Beethoven i les dones al Teatre La Gorga de Palamós

18 h

Imma Guàrdia (violí), Eulàlia Nosàs (violoncel) i Marta Obradors (piano) formen el Trio Ballade, que aquest diumenge a Palamós proposa un repertori de dues parts. La primera estarà dedicada a Beethoven i la segona en compositores, massa sovint oblidades per la història, per unir-se a la celebració del Dia de la Dona.