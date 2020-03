L'editorial Navona publica Elogio de las sombras , un dels textos més lúcids de Junichiro Tanizaki, l'etern candidat japonès al Premi Nobel de Literatura. L'escriptor, considerat un dels grans de la literatura del segle XX, analitza amb intel·ligència en aquest assaig la fusió de la cultura occidental i l'oriental en els temps moderns.

matías crowder

Junichiro Tanizaki (1886-1965) és aplaudit com un dels escriptors que més eficàcia i profunditat han aconseguit a la cruïlla de la cultura oriental amb l'occidental. Prova d'això és aquest brillant assaig on analitza amb tacte suprem aspectes de les dues cultures, i la seva fusió en els temps moderns. La llum juga un paper central en l'arquitectura japonesa, i és aquesta llum sobre la qual Tanizaki ens parla. Ja sigui la que es veu assegut en un vàter on sent ploure als banys de Kanto, o dels bells i sumptuosos salons de te de Kyoto. La llum japonesa, sempre tenyida d'ombra, davant de la cruesa de la llum occidental, que sembla il·luminar-ho tot, sense matisos.

És des d'aquest ús de la llum, i el sentit de la bellesa, des d'on parteix una profunda reflexió entre les dues civilitzacions, diferència que influeix segons l'autor no només en la vida de les persones, sinó en la seva mateixa construcció. El que provoca Elogio de las sombras és el rebuig a aquesta claredat moderna, de llustre artificial, amb la qual la nova era escombra l'antiga cultura japonesa. El món oriental sempre té una base opaca latent, que no cal ensenyar amb les lluminàries d'occident.

És per tot això que aquesta obra esdevé un veritable manifest sobre l'estètica japonesa. Escrit en el llunyà 1933, avui dia té encara la vigència suficient per seguir sent un paràmetre per a tots aquells que es vulguin endinsar en la cultura nipona. Tanizaki argumenta que a Occident la bellesa sempre ha estat lligada a la llum, al punt brillant i al blanc, i que el fosc, l'opac i el negre sempre han tingut una connotació negativa. No obstant això, assegura, al Japó l'ombra no té una connotació negativa i és considerada com a part de la bellesa.

Des d'aquí Tanizaki dissecciona la relació entre l'ombra, el tènue, el contrallum, en la ceràmica japonesa, els tokonomes, la construcció dels habitatges, de les llums, de la tinta xinesa i del vestuari del Nô, entre altres aspectes, embolicats en una mena de penombra que enalteix la seva harmonia.

Rescatada per la col·lecció Ineludibles de Navona, l'obra va ser publicada per primera vegada en espanyol el 1994 per l'editorial Siruela, que segueix des de fa dècades un marcat interès per la cultura oriental i la seva variada i desconeguda gamma d'escriptors.

Sol dir-se que els tres grans escriptors japonesos de segle XX van ser Junichiro Tanizaki, Yasunari Kawabata (Premi Nobel el 1968) i el controvertit Yukio Mishima. Els tres tenen com a tret en comú que es van bolcar per la literatura occidental i que després, amb aquestes arrels, es van dirigir cap a la mateixa cultura i la rica tradició nipona. Dels tres, Tanizaki és considerat per molts com la pedra angular de la novel·la contemporània del Japó.

Nascut en una família benestant, Junichiro Tanizaki va gaudir, com ell va dir, d'una infància plena de cures i atencions. Quan era nen, un terratrèmol va destruir la casa familiar, un fet que li va causar una por que arrossegaria fins als seus últims dies. La seva carrera literària va començar amb la publicació d'una història curta titulada Tatuaje, en la qual barreja forces demoníaques amb l'erotisme, aquest últim és un tema que inclourà en pràcticament totes les seves obres.

Algunes de les seves creacions més destacades i publicades en castellà són Naomi, Hay quien prefiere ortigas i Arenas movedizas. En totes elles es fa referència a les relacions íntimes, a l'erotisme i a les diferències entre l'est i l'oest, així com la forta influència occidental sobre les joves generacions japoneses.