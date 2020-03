Els millors videojocs didàctics per aprofitar l'aturada de les escoles

Pares del món, segurament us hagi caigut el món a sobre amb el teletreball, el maleït virus i el tancament de les escoles, amb el trasllat dels nens de l'aula a la sala d'estar de casa a temps complet. Però no ens atabalem. La nostra redacció ve al rescat amb una selecció de videojocs didàctics amb els quals el temps passarà volant.

Encara que tu no te n'hagis adonat entre partida i partida del «FIFA», els videojocs fa temps que van deixar de ser un mitjà exclusivament d'entreteniment per convertir-se en una potencial eina educativa que afavoreix el desenvolupament d'habilitats socials i generar interès en l'aprenentatge. No t'assegurem que jugant a aquests títols, el teu fill aprovi la Selectivitat, però si aprèn alguna cosa mentre tu acabes aquell informe, tots hi sortirem guanyant.

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo Switch)

La idea de crear un paradís a la teva mida en aquesta nova entrega del clàssic d'aquests moníssims animalets sona més desitjable que mai en aquest moment de pandèmies i quarantenes. En aquest «New Horizons» fins a quatre persones amb el perfil d'usuari en una única consola poden viure a la mateixa illa de manera simultània, fet que els ensenya a compartir i treballar en equip de manera més eficaç que veient un capítol de «Supervivientes». A més, aprendran coses sobre peixos, bitxos i arbres, al nivell de la millor classe de ciències naturals.

Dreams (PS4)

Els creadors de «LittleBigPlanet» ens presenten ara un títol en el qual crear, jugar i compartir els teus propis jocs i experiències. En aquest món de potencial il·limitat, els més petits (i quan ells dormin la migdiada, ho pots fer tu) podran donar llibertat a la seva creativitat. Les seves idees cobraran vida amb unes eines innovadores i fàcils de fer servir i després podran compartir-les amb jugadors de tot el món. El límit és la seva imaginació!

Concrete Genie (PS4)

Desenvolupa les capacitats artístiques dels més menuts, educant-los en contra de l'assetjament escolar i a favor de l'ecologisme a través d'aquesta aventura d'acció protagonitzada per un imaginatiu adolescent i el seu pinzell màgic. Rodejat de contaminació i perseguit per uns dolents, crearàs el teu propi art de carrer, dominant el poder de la pintura vivent per netejar la ciutat. I qui sap si per formar al pròxim Bansky?

Dragon Box (Andriod, iOS)

Poden ser divertides les matemàtiques? Segur que sí! Amb aquesta sèrie de jocs per mòbil dividits per edats i que abasten camps com l'àlgebra o la geometria, els més grans aprendran a fer sumes i restes de múltiples dígits i els petits, a partir de cinc anys i gràcies als colorits Nooms, sabran separar, combinar i comparar números de forma intuïtiva. L'èxit d'aquesta saga es basa en integrar l'aprenentatge de forma intuïtiva dins del joc, sense utilitzar tests o repeticions avorrides.

Minecraft: Education Edition (PC)

La versió educativa del videojoc que els nens no es cansen de veure jugar als youtubers està adaptada per professors i alumnes i enfocada a l'ensenyament. En aquest món obert els jugadors desenvoluparan la creativitat, col·laboració, interacció i resolució de problemes d'una forma dinàmica. A més, el joc s'ha actualitzat amb una nova eina anomenada Code Builder, que els permet aprendre a programar mentre juguen.

Ib & Obb (PS3, PC)

Els teus fills es passen el dia com gat i gos? Doncs posa'ls un repte amb aquest joc cooperatiu en el qual només podran tenir èxit si treballen junts. En aquest món ple de trencaclosques, la gravetat va amunt i avall al llarg de 15 nivells i 8 mons ocults que posaran a prova les teves noves habilitats antinewtonianes al màxim. Tot al ritme d'una música electrònica càlida i melòdica ideal per al teu teletreball.