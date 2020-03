Vuit llibres per llegir si t'has de quedar tancat a casa

Ca la Weling - Gemma Ruiz

A la perruqueria on treballa la Wenling dotze hores al dia, hi trobareu un bon pessic de Zhejiang, d'on va venir fa anys. També hi trobareu confidències, tragèdies, rialles. Un centre d'intercanvi d'afectes.

Una novel·la que es un regal a l'amistat.



Una república com si... - Alaa Al Aswani

El Caire, 25 de Gener de 2011, desenes de milers de manifestants es rebel·len contra Mubarak i ocupen la plaça Tahir. Alaa Al Aswani, amb una magnífica novel·la coral, rememora la revolta d'aquells dies. Llibre prohibit a Egipte.



Al final t'agradaré - Maria Mercè Roca

La Rosó i l'August es van conèixer entre els anys 70 i 80 a Girona. Es van casar i van formar una família, però el matrimoni no va funcionar i van acabar trencant. Anys després, el 2018, la tranquil·litat dels dies de la Rosó es fa boncins quan l'August torna al cap de 30 anys.

Novel·la que parla del perdó



Extraordinàries – Diverses autores

En aquesta publicació, editada per Males Herbes, es busca reivindicar l'autoria femenina d'històries fantàstiques i de ciència-ficció, un gènere sovint mal associat a lectors masculins. Si pensem en les grans autores del gènere, com Ursula K. Le Guin i Margaret Atwood, o en les joves veus femenines que ja han començat a publicar les seves obres fantàstiques, com Nnedi Okorafor, (Le Guin i Okorafor han estat, a més, publicades i traduïdes al català gràcies a la magnífica tasca de les editores i traductores de Raig Verd), aquesta relació queda totalment anul·lada. En aquest cas, a més, el focus es dirigeix cap a autores d'aquest gènere en llengua catalana, aportant una ràfega d'aire fresc al sector. Entre aquestes trobem a Aina Riera Serra, Gemma Nafria, Anna Martínez i Cristina Xifra, autores que jugaran amb els recursos que aporta el gènere fantàstic i la ciència ficció per escenificar les seves idees i plantejaments sota prismes i mirades úniques.

Com a bones amants del gènere, seguirem atentes a totes elles, esperant ansioses les seves properes obres.



Apunts Personals – Emilie Pine

L'autora irlandesa Emilie Pine, qui ja ha publicat diverses obres de crítica literària i com a acadèmica, escriu aquest llibre com a exercici de sinceritat. Pine abandona el rigor i la distància acadèmica de les seves darreres publicacions i ataca a les reflexions escrites a aquest llibre des del cos a cos, en una batalla descarnada per obrir-se pas a través de l'obscura selva que representen algunes de les vivències, reflexions i experiències que l'autora ha hagut de viure. Aquest relat s'inicia amb la mort del pare de l'autora a causa de l'alcoholisme, fet que la farà prematurament responsable de massa aspectes de la seva vida. Des d'aquesta primera parada, l'autora ens presentarà tots aquells episodis de la seva vida que l'han dut fins on és ara: la depressió, la infertilitat, violacions, etc. El refugi que la jove Emilie va trobar per fer front a tot això va ser la feina: convertir-se en una "workaholic" la permetia superar totes aquelles males experiències i evadir-se del dolor. Potser no era una solució al problema en sí, però si això la permetia no pensar en ells. Tristament, aquesta és la situació de moltes altres dones a la societat patriarcal en la que malauradament encara vivim.

Amb tot, els Apunts personals d'Emilie Pine bé podrien ser els Apunts personals de qualsevol dona que no ha pogut o no ha volgut ocupar l'espai que la societat ha reservat sempre pel gènere femení.

INFANTIL

Tots els colors de l'amor - Alba Castellví

La Clara te dubtes sobre l'amor i una pintora estrafolària que coneix al parc li descobrirà coses importants.

Avis, piranyes i altres històries - Rocio Bonilla

En Nico i l'avi Roderic fan un munt d'activitats plegats, van a pescar, llegeixen o fugen d'unes piranyes..

Una mirada plena d'humor i tendresa sobre la relació entre nets i avis.



Que no t'expliquin contes - Natza Farré i Gala Pont

Natza Farré segueix amb la tasca que va iniciar amb el seu primer llibre, "Curs de feminisme per microones", amb el seu darrer títol. Però aquest cop vol fer-ho des de la base: educant a les més petites i petits en el criticisme i el pensament propi. Comptant amb les il·lustracions de Gala Pont, Farré recupera els contes coneguts per totes, sovint condicionants i alliçonadors d'èpoques pretèrites, i els adapta als valors feministes, basats en la igualtat, el respecte i la no discriminació. Així, trobarem a un Hansel i una Gretel que es barrallen contínuament, com a germans reals (qui és creu que dos germans es puguin perdre al bosc i ficar a tants embolics sense dir-se el nom del porc?) i a una Ventafocs amb els peus grossos (per què ha de tenir la princesa uns peus delicats? I menys havent de portar aquelles sabates de tacó!). El que no trobarem serà bruixes, que no han existit mai.