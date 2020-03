Sis propostes culturals per fer des de casa aquest divendres

Sobreviure al confinament, especialment quan ja es compliran dues setmanes des del seu decret, no és fàcil. Si bé molts dediquem unes hores al teletreball, també convé oxigenar una mica la ment i gaudir de la cultura. Amb els teatres, les sales de concerts, els museus i llibreries tancats, et proposem algunes de les activitats que es poden dur a terme aquest divendres per fer una mica més agradable la llarga estada a casa.

El concert d'Estopa: Els germans Muñoz ens regalen, aquest divendres, una actuació que es podrà seguir en directe, just després de l'aplaudiment als sanitaris de les 8 del vespre, a través del seu canal d'Instagram. Estopa repassaran en aquest directe virtual alguns dels temes del seu darrer àlbum "Fuego", així com alguns dels seus èxits més emblemàtics.

La Fundació Dalí ofereix passejar pels passadissos i sales del Teatre-Museu de l'artista empordanès a Figueres a partir d'una visita virtual. La novetat és que l'usuari pot crear el seu itinerari com vulgui donant la sensació que "passeja" per l'equipament cultural. Aquest recurs virtual està disponible a la pàgina web del museu i es pot obrir des de qualsevol ordinador i dispositiu mòbil.

Aprendre fotografia. No són dies indicats per sortir al carrer a fer fotografies, no obstant això, si ens organitzem bé, no és mala idea dedicar un temps a conèixer la nostra càmera i aprendre tècniques fotogràfiques. L'escola barcelonina Fotonómada ens ofereix aquests dies un curs de fotografia gratuït a través del seu canal de Youtube. Cada setmana a les 16.30 h es publica un nou vídeo. Aquest divendres la sessió girarà entorn de la utilitat d'aquesta "f" que tenim a les nostres càmeres.

La Mostra d'Igualada, obligada a suspendre la seva 31a edició a causa del coronavirus, trasllada part de la seva programació a YouTube. Amb "La Mostra a casa" es podran gaudir, des d'aquest divendres i fins diumenge, d'un total de 17 espectacles, 2 espectacles resumits i 24 clips o entrevistes de produccions familiars que estaven previstes a la fira d'aquest any. Els vídeos estaran disponibles durant una setmana més, per tal de contribuir al confinament a casa.

Jane Eyre del Teatre Lliure. Fins diumenge es podrà veure, al canal de Youtube del Teatre Lliure la representació de Jane Eyre: una biografia, l'obra dirigida per Carme Portaceli. La versió teatral de la novel·la de Charlotte Brontë està protagonitzada per Ariadna Gil, Jordi Collet, Gabriela Flores, Pepa López, Joan Negrié, Magda Puig i Abel Folk.

Temporada Alta. El festival d'arts escèniques s'ha volgut sumar a la lluita contra el coronavirus amb una sèrie de píndoles teatrals. El certamen ha demanat la col·laboració d'alguns dels artistes habituals per tal que projectessin les arts escèniques en vídeos de menys de cinc minuts de durada. De moment, ja es poden veure, a través del canal de Youtube del festival, les càpsules de Pere Arquillué, Vicky Peña, Francesc Orella o Jordi Martínez.