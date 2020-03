Sis propostes culturals per no sortir de casa aquest diumenge

Museus d'arreu del món. El confinament ha obligat a tancar les portes de la majoria dels museus del món. No obstant això, també ha fet que des dels equipaments es faciliti més que mai la visita virtual. Sempre és bona idea viatjar pel món a través de la xarxa per visitar museus com el Louvre de París, el Prado de Madrid, el Britànic de Londres o el Metropolitan de Nova York.

Quiz de cultura popular. Virus Popular organitza aquest diumenge un concurs online sobre cultura popular, a través de la plataforma Kahoot, mentre es gaudeix de les actuacions musicals i artístiques de Manu Sabaté; Marçal Cakvet i Clara Poch, duet de la companyia de circ contemporani Mumusic Circus i la companyia de pallassos la Tête.

Concurs de curtmetratges. La productora Bedmar Films ha organitzat un festival de curtmetratges a Instagram a través del compte @cuarentenafilmfestival. L'esdeveniment vol promoure la cultura i la creativitat en aquests temps difícils. Tot aquell que vulgui participar-hi podrà fer-ho fins dilluns amb un curtmetratge, de qualsevol gènere i amb temàtica lliure "dins d'una quarantena", enregistrat íntegrament a casa i amb una durada mínima de 30 segons i màxima de 2 minuts.

El Circ Raluy Legacy presenta aquest diumenge, a partir de les 18 h al seu canal de Youtube, un directe per a tota la família. La proposta inclou una visita guiada a les instal·lacions de la companyia, els assajos i altres sorpreses. A més, els responsables del circ respondran a les preguntes formulades pels espectadors.

Una pel·lícula. Matthias & Maxime és l'última proposta cinematogràfica de Xavier Dolan, "enfant terrible" del cinema canadenc. Amb les sales de cinema tancades, Filmin permet la seva visualització fins aquest diumenge a les 00 h. Segons explica la mateixa plataforma catalana, es tracta d'un "relat sincer, sentit i visceral de desig sexual oprimit entre dos amics de la infància que, així mateix, bascula sobre el retrat generacional d'un grup de joves en la trentena que en el seu pas a l'edat adulta no troben la manera de donar rumb a la seva vida".

Les lectures de Santi Balmes. Aquest diumenge a les 18:30 h, nova sessió de #LecturasDesdeLaMadriguera, una proposta en la qual el líder dels Love of Lesbian, Santi Balmes, ofereix una acurada selecció de textos que llegirà en veu alta, en directe, a través del perfil d'Instagram de la banda catalana.