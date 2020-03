Sis propostes culturals per no sortir de casa aquest dilluns

La dansa d'Israel Galván. El Mercat de les Flors de Barcelona segueix publicant vídeos al web d'espectacles complets d'algunes de les peces que han passat pel seu escenari. Aquest dilluns, a través del canal de Youtube, arriba el quart menú amb "Torobaka", d'Israel Galván i Akram Khan. També es podrà veure "Blue" de TPO. Aquest menú de coreografies es podrà veure fins dijous 2 d'abril.

Conversa sobre cinema. Fernando León de Aranoa és el protagonista d'una nova entrega de la iniciativa #NuestroCineNosUne de l'Acadèmia de Cine i la seva Fundació que proposa la trobada virtual, a través d'Instagram, de cineastes amb els espectadors. El director de "Los lunes al sol" conversarà a les 19 h sobre la seva òpera prima 'Familia', amb guió d'ell mateix i producció d'Elías Querejeta, i amb la qual va aconseguir el Goya a la Millor Direcció Novell.

Música clàssica. L'Auditori de Barcelona retransmet cada vespre un concert a través del seu perfil a Facebook de les principals sales d'Europa. Un conjunt d'auditoris europeus que formen part d'ECHO, l'organització de prestigioses sales de concert europees, han impulsat el projecte 'Music of the day from Europe's Concert Halls', que oferirà per primera vegada i de forma simultània i sincronitzada un concert diari.

Presentació literària. Òmnium convida tothom a gaudir d'una sèrie de presentacions literàries en streaming. El cicle "Literatura a domicili" continua aquest dilluns amb la presentació de"Pluja d'estels" de Laia Aguilar, novel·la guanyadora del Premi Josep Pla 2020. L'esdeveniment es podrà seguir a partir de les 19 h a través del canal d'Òmnium a Youtube.

Cirque du Soleil ha creat un nou espai web de contingut digital anomenat 'CirqueConnect', que inclou contingut audiovisual provinent de les seves diferents propostes multimèdia. De moment es pot gaudir d'alguns dels moments més especials dels espectacles Kurios - Cabinet of Curiosities, O i Luzia.

Nancy Campbell i Alicia Kopf. El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) compta en el seu web alguns vídeos dels actes culturals celebrats en els darrers temps. Entre aquests hi podem trobar la conversa que van mantenir recentment la poeta i artista Nancy Campbell i l'escriptora gironina Alicia Kopf, sobre la seva fascinació pel món àrtic i pels paisatges del fred que avui estan amenaçats per l'emergència climàtica.