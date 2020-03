Sis propostes culturals per no sortir de casa aquest dimarts

Museu del Cinema. Molts són els equipaments museístics que aquests dies, davant la impossibilitat d'obrir les seves portes, troben fórmules per apropar les seves obres al públic, gràcies a les xarxes socials. El Museu del Cinema de Girona explica, mitjançant una sèrie de breus vídeos publicats als seus perfils (Facebook, Twitter, Instagram), l'origen de les peces que conformen la seva col·lecció. Es pot descobrir què es i perquè servien instruments com el praxinoscopi o el zoograscopi, així com els secrets del conegut com a teatre de les ombres.

Teatre familiar. Al canal de Youtube de la Sala La Planeta de Girona s'hi pot trobar la representació de l'obra Un vampir ben educat. Aquesta peça, escrita i dirigida per Pere Puig i produida per la companyia de la mateixa sala de teatre gironina, explica la història d'en Dip, un jove vampir al qual li costa d'entendre les tradicions familiars. Una divertida proposta, de poc menys d'una hora de durada, per gaudir-ne amb la família.

El Museu del Covid-19. Un perfil d'Instagram convertit en galeria d'art. Això és el que proposen els impulsors del The Covid Art Museum. Es tracta d'una iniciativa que te per objectiu "donar visibilitat a tots els artistes confinats que estan aprofitant aquests temps d'aïllament i reflexió per crear art". En aquesta galeria virtual s'hi poden veure il·lustracions, fotomuntatges, street art i altres creacions gestades per artistes d'arreu del món des del seu confinament.

Alberto Chicote. Són molts els xefs i restaurants que aprofiten aquests dies per convidar, a través de les seves xarxes socials, a entrar a la cuina i gaudir de la cuina. Un dels més actius és el televisiu Alberto Chicote, que al seu perfil d'Instagram està pujant vídeos en els quals elabora alguns plats senzills a l'abast de tothom. Perquè quedar-se a casa aquests dies no ha d'estar renyit amb aprendre a cuinar millor i, sobretot, a menjar de forma saludable.

Cinema espanyol gratuït. Continua per segona setmana consecutiva el #FestivalRenoirCineEspañol, una proposta que convida cada dia a veure una pel·lícula en streaming de forma totalment gratuïta a través del seu web. Aquesta setmana les sessions estan protagonitzades pel cinema espanyol més recent. Per aquest dimarts s'ha programat "B", la pel·lícula dirigida per David Ilundain tracta, sense embuts, el cas dels papers de Bárcenas. La setmana continuarà amb les pel·lícules "El olivo" (dimecres), "Truman" (dijous), "Manic Pixie Dream Girl" (divendres), "Blancanieves" (dissabte) i "Gente en sitios" (diumenge).

Òpera "La Gioconda". El Gran Teatre de Liceu habilita al seu web un ampli contingut dels seus èxits sota el lema #ElLiceuaCasa. Aquest dimarts es podrà gaudir de l'òpera La Gioconda, d'Amilcare Ponchielli. Un imponent muntatge amb ballet, 6 cantants solistes, un cor de fins a 80 veus i 30 figurants.