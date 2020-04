Sis propostes culturals per quedar-se a casa aquest dimecres

Abril comença com diu la dita popular, amb gotes mil, però també amb múltiples opcions culturals que es poden seguir a través de la xarxa des de casa. Activitats literàries, música en directe, visites a museus, teatre des del sofà o activitats per més amena l'estància a casa aquests dies de quarantena per la crisi del coronavirus. Aquí us proposem algunes de les propostes més rellevants que es poden fer en aquest primer dia del mes.

Conversa de l'Altell. La llibreria l'Altell de Banyoles ens proposa aquest dimecres, a partir de les 19 h a través del seu perfil d'Instagram, un directe amb Mariona Masgrau, professora d'Educació de la Universitat de Girona i la llibretera Irene Tortós-Sala. Es tracta d'una activitat per parlar de literatura i situacions quotidianes.

Trobada literària. El Grup 62 proposa aquest dimecres, a partir de les 13 h, una conversa entre l'escriptora Núria Pradas, autora de la novel·la 'Tota una vida per recordar', i la seva filla, Clàudia Prats. La trobada es podrà seguir a través de l'Instagram de l'autora, guanyadora del Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull 2020.

Jordi Serradell en concert. El festival Vida de Vilanova i la Geltrú segueix apostant per oferir petites píndoles de música alternativa a través del seu canal d'Instagram, per fer una mica més amena la quarantena. Aquesta tarda, a partir de les 19 h, pujarà a l'escenari virtual el cantautor empordanès Jordi Serradell, que oferirà un tast basat en el seu disc "Ésser viu" (Au! Records, 2019). Tot un viatge a través de gèneres com l'americana, l'indie folk i la cançó d'autor.

Visita la Casa Masó. La casa natal de l'arquitecte gironí, una de les obres més importants de la seva arquitectura, proposa aprofitar la quarantena per fer una passejada virtual per l'edifici del carrer Ballesteries de Girona. Des de la pàgina de la Fundació Rafael Masó a Google Arts & Culture es poden recórrer les diferents habitacions, que conserven la decoració i el mobiliari noucentistes i descobrir les obres més importants que s'hi exposen.

Teatre a casa. El grup Focus ha ampliat la seva oferta de #TeatreaCasa amb dues ficcions televisives basades en dues produccions teatrals: Desclassificats, una pel·lícula d'Abel Folk i Joan Riedweg, basada en l'obra homònima que Pere Riera va escriure i dirigir per a La Villarroel el 2011, i Germanes, de l'autora i directora Carol López.

Cavall Fort a casa. La històrica revista infantil catalana Cavall Fort ha estrenat al seu web un espai especial 'Jo em quedo a casa!', amb jocs, experiments, treballs manuals, receptes de cuina i moltes altres activitats d'accés gratuït perquè les famílies se les puguin descarregar i fer-les des de casa. Les activitats s'aniran renovant diàriament.