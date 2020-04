6 propostes culturals per quedar-se a casa aquest divendres

El Festival de Circ a casa. El Festival Internacional del Circ Elefant d'Or penjarà al seu perfil de Facebook la retransmissió íntegra dels tres espectacles finalistes de la seva 9a edició, celebrada al febrer a Girona. D'aquesta manera, Circus Arts Foundation proposa per aquest cap de setmana gaudir amb els espectacles Blau, Vermell i Or, el divendres, dissabte i diumenge. Les emissions arrenquen a les 17.30 h.

La òpera del Festival de Peralada. El Festival Castell de Peralada ofereix des d'aquest divendres tres òperes de producció pròpia al seu web. Es tracta de Combattimento, amb música de Claudio Monteverdi i amb direcció escènica de Joan Anton Rechi i direcció musical de Fausto Nardi (2016); Turandot, de Giacomo Puccini, amb direcció escènica de Mario Gas i amb Giampaolo Bisanti al podi (2016), i La Traviata, de Giuseppe Verdi, amb direcció i proposta escènica de Paco Azorín i amb la batuta de Riccardo Frizza (2019).

Música en streaming. La Generalitat i Flaixbac del Grup Flaix organitzen una nova sessió musical en streaming amb Lildami, Suu, Blaumut, Stay Homas, Nil Moliner i Miki Nuñez. La sessió es podrà seguir al canal de Youtube de l'emissora, de les 18 h a les 20 h.

Presentació literària. El Grup 62 ha organitzat per aquest divendres a les 18 h la presentació del llibre de Laia Aguilar, Pluja d'estels, amb Sílvia Cantos a través de l'Instagram de l'autora i a la mateixa hora Maria Carme Roca presentarà el seu llibre A Bàrcino en una conversació amb Martí Gironell a través dels seus comptes d'Instagram.

Confinacurts. Fins aquest divendres a les 21 h es pot fer la inscripció al Confinacurts. La mecànica és senzilla: els participants han d'idear, rodar i editar en 24 hores un curtmetratge que ha d'incloure un objecte que se'ls dóna a conèixer en el moment d'encetar el concurs. El Confinacurts és una adaptació del concurs Correcurts, que habitualment se celebra en el marc de la Mostra d'animació i Curtmetratges de Cassà de la Selva, i que el passat mes de febrer va arribar a la setzena edició.

El Sonorama Ribera. Un dels festivals de música independent més emblemàtics de l'escena espanyola, el Sonorama Ribera, presenta aquest cap de setmana una edició "des de casa". Joe Crepúsculo, El Niño de la Hipoteca, Taburete, Toteking, Miss Caffeina o Serial Killerz -col·lectiu de dj's que ha passat diverses vegades per la sala gironina Yeah!- protagonitzen la primera jornada aquests divendres. Al programa del festival també hi figuren Los Vinagres, Second, Fuel Fandango, The Vaccines, Love of Lesbian, Viva Suecia, Soledad Vélez, Fangoria, Zahara o Crystal Fighters.