Sis propostes per quedar-se a casa aquest dissabte

Festival Strenes. El festival Strenes presentarà aquest dissabte a partir de les 18 h l'edició especial post quarantena en un programa especial en streaming des del seu web. Presentat per la periodista Maria Xinxó, inclourà entrevistes i actuacions musicals d'alguns dels artistes programats, com Sopa de Cabra, Miki Núñez, La Casa Azul o Blaumut.

Tori Sparks en concert. La cantant nord-americana establerta a Barcelona Tori Sparks amenitza cada dissabte la quarantena als seus veïns amb un concert des del seu balcó. El directe es pot seguir també a través dels seus perfils a Facebook i Instagram. L'artista presenta un repertori variat en el qual conflueixen estils com el folk, el flamenc i el rock.

Teatre #LliureAlSofà emet fins diumenge a través del seu canal de Youtube la representació teatral de l'obra El temps que estiguem junts, de Pablo Messiez i La Kompanyia Lliure. Aquest muntatge de la temporada 17/18 va tenir tant d'èxit que es va reposar la temporada següent, i el 2018 va rebre el Premi de la Crítica Jove. Els horaris de visionat seran: dissabte a les 20 h, i diumenge a les 18 h. L'espectacle, en català, també comptarà amb subtítols en castellà.

El Museu del Disseny de Barcelona és el protagonista del concurs en línia #MuseumQuizACasa. El concurs, impulsat per una quinzena de museus, és accessible a través del web i inclou una versió per adults i una altra per a famílies.

Parlem de bàsquet. Amb totes les competicions aturades, el Bàsquet Girona aposta aquests dies per oferir una sèrie de converses entre els seus jugadors, com no pot ser d'altra manera, des de casa. Els protagonistes d'aquest dissabte seran el veterà base Albert Sàbat i el jove Robert Cosialls. La trobada virtual es podrà seguir a partir de les 17 h a través de l'Instagram de l'equip gironí.

La Casa de Papel. La plataforma Netflix ha estrenat aquest divendres la quarta temporada de La Casa de Papel. La reeixida sèrie creada per Álex Pina i vam parlar amb els seus creadors. La nova entrega de la ficció consta d'un total de vuit episodis, en els quals la banda de lladres més famosa de la televisió s'enfronten a un nou i gran repte: assaltar la reserva d'or del Banc d'Espanya.