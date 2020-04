Sis propostes culturals per gaudir a casa aquest dilluns

Museu Dalí. La Fundació Dalí ofereix passejar pels passadissos i sales del Teatre-Museu de l'artista empordanès a Figueres a partir d'una visita virtual. L'usuari pot crear el seu itinerari com vulgui donant la sensació que "passeja" per l'equipament cultural. Aquest recurs virtual està disponible a la pàgina web del museu i es pot obrir des de qualsevol ordinador i dispositiu mòbil.

La música de Mareta Bufona. Un concert cada dia. Aquesta és la idea que el Vida Festival de Vilanova i la Geltrú ha posat en marxa per aquests dies de confinament, amb actuacions en streaming d'algunes de les bandes més destacades de l'escena independent. Aquest dilluns, els protagonistes seran els Mareta Bufona. La banda de rock alternatiu del Garraf presentarà, a partir de les 19 h, una selecció de temes a través del perfil a Instagram del festival Vida.

Llibres i xerrades. El Grup 62 proposa per aquest dilluns diverses activitats: a les 18 h Jaume Funes, a través del seu Instagram, aportarà idees per construir i reconstruir la vida amb joves aquests dies de confinament; a les 19 h, Ramon Tremosa protagonitzarà la xerrada Gràcies, Europa!. Per la seva part, Laia Aguilar presentarà el seu Pluja d'estels conversant amb Gemma Barrufet, de la Llibreria A peu de pàgina, de Barcelona en el marc de la proposta d'Òmnium Cultural de Literatura a Domicili amb converses entre un llibreter i un escriptor que presenta una obra.

Conversa amb Macarena García. A les 19.00?h l'actriu Macarena García conversarà amb els seus seguidors sobre la pel·lícula Blancaneu, de Pablo Berger, que ella mateixa va protagonitzar. La xerrada es podrà seguir a través de l'Instagram de l'Acadèmia del Cinema i la Televisió.

Mies van der Rohe. La Fundació Mies van der Rohe proposa un seguit de recursos en línia per visitar i saber més sobre el Pavelló Mies van der Rohe, el seu arquitecte, o les més de 3.600 obres nominades a l'EU Mies Award que permetran al públic perdre's virtualment per Europa a través de diferents arxius i aplicacions.

Curtmetratges de Sitges. El Festival de Sitges ha posat en marxa la iniciativa Sitges Countdown, mitjançant la qual estrena un curtmetratge cada dia per fer més amena la quarantena, amb una mica de suspens. Els films es poden veure en streaming a través del canal de YouTube del festival de cinema fantàstic.