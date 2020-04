Propostes culturals per seguir des de casa aquest dijous

El Teatre Lliure dedica el contingut de la iniciativa #LliureAlSofà al dramaturg Josep Maria Benet i Jornet, que va morir el passat 6 d'abril, amb l'emissió de 'Dues dones que ballen', estrenat la temporada 2010-2011 amb direcció de Xavier Albertí. Aquest és una de les novetats destacades de les propostes culturals online d'aquest dijous. Barcelona Districte Cultural reprèn avui les seves activitats amb un format digital i una programa de tallers artístics en línia protagonitzat pels artistes que han hagut d'ajornar les seves actuacions. Altres propostes són 'Medea' de Thomas Noone al Mercat de les Flors i lectures feministes amb autores com Pilar Eyre, Care Santos i Najat El Hachmi en una iniciativa impulsada per segells del Grup Planeta.

Teatre



Benet i Jornet va escriure 'Dues dones que ballen', un espectacle sobre la solitud de dues dones ofuscades pel dolor, protagonitzat per Anna Lizaran i Alícia Pérez. Lizaran interpreta una àvia vídua que no s'entén amb els seus fills i que lluita contra l'assetjament immobiliari. Pérez es posa a la pell d'una professora madura, poc empàtica i marcada per la família, que fa feines a casa per a la vídua un parell de cops a la setmana. L'espectacle va ser una coproducció amb EL CANAL-Centre d'Arts Escèniques Salt/Girona. L'emissió es podrà veure de dijous a dissabte a les vuit de la tarda, i diumenge 19 d'abril a les sis de la tarda. El muntatge, en català, també comptarà amb subtítols en castellà.

Es reprèn el programa Barcelona Districte Cultural i entre les primeres activitats programades destaquen els tallers de Jose Manuel Álvarez, bailaor flamenc que es presentava als escenaris de la iniciativa amb 'Movimiento colateral', qui oferirà una classe per aprendre a ballar la rumba; i Laia Santanach, ballarina i coreògrafa que havia de presentar el seu espectacle 'Àer', que explicarà la dansa del contrapàs. Aquests dos muntatges del Barcelona Districte Cultural estaven també inclosos en el programa de Dansa.

També s'està treballant amb Adrià Olay, dramaturg i director de la peça que s'havia de presentar en el circuit, 'El mal morir', de la companyia Fil vermell, en un taller sobre el dol. Altres propostes arribaran de la mà de la resta de companyies presents en aquesta edició com són Circ Vermut, que oferien 'Ni cap ni peus'; The Feliuettes, que presentaven 'Akelarre; Mireia Miracle, que presentava 'Rojo'; Impro Barcelona, present amb 'Assessinat al club' i Anna Colom, que amb la seva banda presenta els temes de 'Cayana'.

Dansa



El Mercat de les Flors segueix amb les propostes de menús coreogràfics online per a que el públic pugui gaudir de la dansa amb vídeos d'espectacles complets d'algunes de les peces que han passat pel Mercat, molts d'ells coproduccions del centre. A partir d'aquest dijous i fins diumenge es pot veure al novè menú amb 'Medea' de Thomas Noone més un retrat de Wim Vandekeybus i en el menú familiar 'FlexelF', d'Àngels Margarit i la companyia Mudances.

Continua el Trencadís Literari aquest dijous a les set de la tarda, a través de Facebook Live del Museu Etnològic i de Cultures del Món, on tindrà lloc una conversa entre l'escriptor Martí Gironell i l'actor i director teatral Paco Mir. En aquesta trobada parlaran de 'La plaça del Diamant'.

#LecturasFeministas



Per altra banda, autores de diversos segells editorials del Grup Planeta s'uniran des de casa seva en un directe, a partir de les cinc de la tarda, per llegir un fragment del llibre que més les ha marcat en el feminisme. Les editorials que participen a #LecturasFeministas són Editorial Planeta, Destino, Espasa, Temas de Hoy, Cúpula, Lunwerg, Zenith i Ariel. Hi participen Noemí Casquet, Pilar Eyre, Espido Freire, Joana Bonet, Care Santos, Diana de Paz, Patricia Luján i Najat El Hachmi, entre d'altres.

Des del Grup 62, Teresa Colom presentarà 'Consciència' en una conversa amb el fotògraf Carles Mercader a dos quarts de set de la tarda; a les set, Montse Barderi i Núria Pradas parlaran de l'ofici d'escriure i a dos quarts de vuit, conversa sobre 'El cor de Chopin' amb la seva autora Mònica Batet i Anna Maria Villalonga.

Laia Abril a Foto Colectania



La fotògrafa Laia Abril presentarà en directe la seva sèrie 'On Abortion' a través de l'Instagram de Foto Colectania. En aquesta sèrie, Laia Abril documenta i conceptualitza els perills i els mals causats a les dones al llarg de la història per a no poder accedir a l'avortament legal, segur i gratuït. 'On Abortion' és el primer capítol de 'A History of Misogyny', un projecte de la fotògrafa de llarg recorregut que consisteix en una investigació visual realitzada a través de comparacions històriques i contemporànies.

La galeria Mayoral presenta 'Aurèlia Muñoz', la primera exposició que es pot consultar online dedicada a una de les artistes tèxtils més importants del segle XX. Es podrà veure fins el 3 de maig. L'exposició s'ha realitzat en col·laboració amb l'Estate de l'artista.

#LaFlyhardAcasa



Segueix la iniciativa de #LaFlyhardAcasa aquesta setmana amb tres espectacles de ciència-ficció, thriller i sàtira política: 'L'última nit del món', de Llàtzer Garcia; 'Es fa fosc', de Jordi Centelles; i 'Estat decepció', de Carla Torres. Es podran veure fins diumenge 19 d'abril a través del Vimeo de la sala. L'Ateneu Popular de Nou Barris també puja al seu web espectacles de circ per a tots els públics.