Cinc propostes d'oci per passar un gran dia fora de casa aquest diumenge

La Sala La Planeta de Girona reprèn l'activitat amb «Serà el nostre secret»

18 h

La sala La Planeta torna a l'activitat aquest divendres, de l'espectacle Serà el nostre secret, un muntatge dins el Cicle de Teatre Verbatim i que tracta sobre els abusos sexuals a menors a partir de testimonis reals. L'obra està dirigida per l'actriu i dramaturga Daniela Feixas, i compta amb els actors Marta Montiel i Elies Barberà, que en seran els dos intèrprets. L'espectacle es podrà veure fins al diumenge 5 de juliol.

Mercat de Brocanters a Castelló d'Empúries

Diumenge 5, 8 h

Com cada primer diumenge de mes, la Sala Municipal de Castelló d'Empúries s'omple de parades de productes d'altres èpoques. Organitzada per l'Ajuntament, aquest diumenge celebra un any de vida.

Sopa de Cabra a l'Auditori de Girona

Diumenge 5, 21 h

El grup gironí va haver de posposar la gira de presentació del seu nou àlbum La Gran Onada a causa de la Covid-19. El festival Strenes ha programat per aquest diumenge l'esperada presentació a l'Auditori de Girona. Un esperat retorn on la banda de Gerard Quintana torna amb la seva millor versió.

Visita al Parc Neolític de la Draga a Banyoles

Diumenge 5, 11.30 h

En aquesta visita, els participants podran entrar a dins les reconstruccions de les cabanes prehistòriques i descobriran com era el dia a dia d'un grup de pagesos i ramaders neolítics. D'aquesta manera es pot esbrinar què menjaven, què caçaven, què cultivaven, quins estris i eines utilitzaven, etc.

Alba Moreno Trio a la Casa de Cultura de Girona

Diumenge 5, 19 h

La 4a edició del Cicle de Joves Intèrprets Estiu & Jazz organitzat per Girona Artelier, que omple de joves promeses del jazz diversos espais de Girona, porta aquest diumenge a la Casa de Cultura a Alba Moreno Trio. L'entrada és gratuïta però cal fer reserva prèvia.